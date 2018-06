Le migliori ricette con lo Skyr!

0 visite

lo skyr è un formaggio tipico della cucina islandese. Ha origini antichissime, infatti si dice che già i vichinghi lo producevano e lo utilizzavano.

È un prodotto che da poco è approdato nella nostra cucina e già sta spopolando in quanto, nonostante sembri uno yogurt, è un formaggio a tutti gli effetti e ha tantissime proprietà nutritive. Ha basso contenuto calorico ma da tantissima energia: quindi particolarmente indicato per gli sportivi e per chi vuole dimagrire senza rinunciare ad un piatto sfizioso.

Ha una consistenza molto cremosa e un sapore leggermente acido. È un prodotto molto versatile, quindi si presta ad essere consumato spesso in vari momenti della giornata apportando moltissimi benefici a chi lo consuma. Da qualche mese è possibile reperirlo facilmente in Italia nei migliori supermercati, come al Lidl





Come viene prodotto

Lo skyr viene prodotto dal latte vaccino: viene portato ad ebollizione a 85° C. Viene aggiunta una piccola quantità di skyr della produzione precedente, per aggiungere i fermenti lattici vivi, e il caglio, che funziona da coagulante per le caseine e fa raggiungere allo skyr il pH leggermente acido.

Si lascia raffreddare il composto e, in un canovaccio, vengono filtrati siero e cagliata. Così si ottiene lo skyr preparato secondo la tradizione.

Proprietà dello skyr

Lo skyr ha numerose proprietà:

a basso contenuto calorico, pochi zuccheri e grassi, molte proteine : queste caratteristiche rendono lo skyr un valido alleato di chi vuole dimagrire

: queste caratteristiche rendono lo skyr un valido alleato di chi vuole dimagrire alto contenuto di sali minerali e vitamine : importante questo aspetto in quanto spesso un’alimentazione non equilibrata non è in grado di apportarne una quantità sufficiente all’organismo e devono essere integrati nella dieta con degli integratori alimentari

: importante questo aspetto in quanto spesso un’alimentazione non equilibrata non è in grado di apportarne una quantità sufficiente all’organismo e devono essere integrati nella dieta con degli integratori alimentari regolarizza l’intestino : è ricco di fermenti lattici vivi, ne contiene molti di più rispetto allo yogurt. Il suo utilizzo arricchisce la flora batterica intestinale in modo da evitare l’utilizzo di supplementi alimentari

: è ricco di fermenti lattici vivi, ne contiene molti di più rispetto allo yogurt. Il suo utilizzo arricchisce la flora batterica intestinale in modo da evitare l’utilizzo di supplementi alimentari aiuta a mantenere alte le difese dell’organismo: la presenza dei fermenti lattici vivi è molto utile anche ad ostacolare l’azione dannosa di batteri o agenti virali

Idee per utilizzare lo skyr

Esaminando i valori nutrizionali, lo skyr è un prodotto unico nel suo genere e può essere mangiato come uno yogurt, affondando semplicemente il cucchiaino nel barattolo, oppure come ingrediente per la preparazione dei nostri piatti di un pasto principale oppure come spuntino.

I piatti che hanno lo skyr come ingrediente saranno molto nutrienti, proteici e allo stesso tempo light. Sono adatti a chi vuole mantenere la linea e agli sportivi.

Poichè lo skyr può essere utilizzato al posto dello yogurt, potete sbizzarrirvi con frutta, cereali, bacche e semi. Può essere aggiunto alla frutta e a verdura per creare dei gustosissimi smoothie da consumare a colazione o come spuntino.

Può essere utilizzato per creare una salsa tzatziki da accompagnamento a verdure, pesce o carne. Oppure, un cucchiaio di skyr, può essere aggiunto alle zuppe.

Inoltre, la sua consistenza cremosa e il suo basso contenuto calorico, lo rende un formaggio adatto alla preparazione di dolci da parte di chi è attento alla linea ma non vuole rinunciare alla dolcezza.

Vediamo alcune ricette gustose per utilizzare lo skyr.

Colazione con lo skyr

1 barattolino di skyr

frutta fresca qb, scegliete quella che più vi piace

fiocchi d’avena qb

frutta secca qb

semi di chia qb

Prendere lo skyr, fiocchi d’avena, frutta secca, riporli in una ciotola e mescolare il tutto. Per guarnire: utilizzare la frutta fresca e i semi di chia.

Smoothie al mango

1 barattolino di skyr

mango qb

Versare in un frullatore lo skyr e il mango, frullare ed ecco pronto un buonissimo smoothie al mango. Può essere servito a colazione o come spuntino.

Salsa Tzatziki

250 gr di skyr

2 cetrioli

2 spicchi di aglio

olio extravergine d’oliva qb

sale qb

pepe qb

Procedimento

Pelare i cetrioli e grattugiarli

Sminuzzare gli spicchi d’aglio

Riporre in una ciotola: skyr, cetrioli grattugiati e spicchi d’aglio in poltiglia

Mescolare

Aggiungere l’olio extravergine d’oliva, sale e pepe

Cheesecake alla fragola

Per la farcia

400 gr di skyr

3 fogli di gelatina

Per la base

100 gr di biscotti

40 gr di burro

Per la copertura

250 gr di fragole

3 fogli di gelatina

100 gr di zucchero a velo

Procedimento