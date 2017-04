Gli smoothie che aiutano a perdere peso

Nella lotta contro i chili di troppo si è spesso costretti a mangiare cibi insipidi o poco golosi. Gli smoothie – bevande a base di frutta e verdura frullata – possono essere un ottimo aiuto per perdere peso senza rinunciare al gusto.

Essi offrono infatti un giusto apporto di proteine, sostanze nutritive e fibre, molto efficaci nel mantenere a lungo la sensazione di sazietà e nel riattivare il metabolismo.

Questi frullati rendono l’approccio alla dieta meno traumatico, aiutando a perdere qualche chilo e a mantenere la forma ritrovata senza avvertire un insopportabile senso di fame. Non tutti però servono allo scopo. Bisogna stare attenti a creare i giusti mix di ingredienti. Ecco le ricette per i migliori smoothie che aiutano a perdere peso.

La cannella aiuta a ridurre la fame e i pigmenti blu di mirtilli e more provvedono a rifornire il corpo di energia naturale. L’aggiunta di semi di lino e yogurt incrementa il livello delle proteine, mentre i datteri provvedono al giusto apporto di vitamine e minerali.

Questo smoothie cremoso è ricco di proteine date dall’avocado. L’aggiunta dei semi di lino favorisce il senso di sazietà e fornisce una giusta dose di acidi grassi. Gli spinaci infine incrementano il magnesio.







Smoothie pera, banana e kiwi

1 pera

1 mela

1 kiwi

150 gr di foglie di spinaci o lattuga

200 ml di acqua

Questa ricetta migliora le funzioni digestive. La pectina e le proteine presenti nella mela e nella pera evitano attacchi improvvisi di fame. Questo smoothie nutriente favorisce la regolarità e supporta il sistema nervoso grazie agli alti livelli di magnesio presenti.

È bene ricordare che non esistono alimenti in grado di bruciare miracolosamente i grassi. Gli smoothie possono essere una buona soluzione aggiuntiva in grado di avvantaggiarci sotto molti aspetti.

Tuttavia, non bisogna mai dimenticare di accompagnarli ad uno stile di vita sano.