Smoothie anticellulite

La cellulite è un inestetismo comune alla maggior parte delle donne. Quando i grassi si accumulano e si espandono sotto la pelle, essi cominciano a premere contro i tessuti rendendoli non omogenei. Ciò avviene principalmente in zone come: fianchi, glutei, parte posteriore delle braccia e cosce.

Esistono molti fattori in grado di causare la cellulite: un eccesso di estrogeni – causato da squilibrio ormonale – o di peso favoriscono la comparsa di questo inestetismo. Altre cause possono essere: una predisposizione genetica, certe condizioni cliniche e lo stile di vita errato.

Purtroppo non esiste una vera e propria cura per la cellulite, ma ci sono tuttavia dei metodi per migliorarne la condizione. Uno di questi è integrare la propria dieta con gli alimenti e le bevande giuste. Questi smoothie contengono tutte le sostanze nutritive di cui avete bisogno per non arrivare impreparate alla prova cosutme.

Smoothie kiwi e ananas

75 grammi di ananas

2 kiwi

100 ml di latte di cocco

Create un composto omogeneo mettendo tutti gli ingredienti in un frullatore. Versate in un bicchiere e accompagnate la bibita con delle fette di kiwi. Questo smoothie ricco di vitamina C è un toccasana per combattere la cellulite e una delizia per il palato.

Smoothie lime, kiwi e melone

8 kiwi

100 ml di succo di lime

75 grammi di melone

3 cucchiaini di semi di girasole

Per preparate questo smoothie basterà semplicemente frullare tutti gli ingredienti per 20 secondi. Il lime è in grado di bruciare efficacemente i grassi, mentre la vitamina C del kiwi aiuta a rinforzare i capillari e ad eliminare le tossine.