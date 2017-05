Perché i social network compromettono il nostro benessere

120 visite

Per molti di noi, controllare i social network fa parte della routine quotidiana; un’operazione magari da svolgere appena svegli o prima di iniziare a lavorare e che viene ripetuta più volte durante il giorno.

È decisamente parte della nostra coscienza e un modo importante di comunicare con gli altri. Alcune ricerche hanno però evidenziato come l’uso dei social potrebbe non essere un’abitudine così innocua come pensiamo.

Psicologicamente parlando, essi possono farci davvero sentire più infelici, invece che bene, e generano in noi una sensazione di inferiorità rispetto alle persone che ci sono intorno. Ecco alcuni modi in cui i social network non fanno bene alla nostra mente.

I social media non aiutano a farsi degli amici

Uno studio recente dell’Università di Oxford ha analizzato come le amicizie nate sui social network siano differenti da quelle sbocciate faccia a faccia. Il numero di contatti di un social può superare considerevolmente quello dei veri amici della realtà. Tanto, però, non significa necessariamente meglio.

C’è qualcosa di molto importante nell’interazione diretta che diventa cruciale per il mantenimento dell’amicizia nel tempo. Pare infatti che il contatto visivo abbia un ruolo determinante a livello cerebrale e aiuti le persone a mantenere dei contatti più sinceri e duraturi.

Social network e depressione

La connessione tra i social e sentimenti simili alla depressione è stata sempre ipotizzata, ma adesso una schiera di psicologi ne ha finalmente capito la causa.

Ciò che lega il rapporto tra i social network e la depressione è la tendenza dell’essere umano a fare paragoni tra se stesso e gli altri, non importa se questi confronti siano positivi o negativi. Semplicemente, giudicare una circostanza rispetto ad un’altra sembra essere la molla capace di farci sentire tristi e diversi.

Social network e gelosia

Proprio in virtù del nostro essere inclini al confronto, è stato dimostrato che i social media stimolano sentimenti di gelosia e invidia verso gli altri.

Non è poi una cosa così impensabile: siamo costantemente circondati da immagini di vita dei nostri contatti che – scegliendo, ovviamente, di mostrare solo il meglio – sembrano avere un’esistenza ricca di gioie, promozioni, vacanze. È naturale quindi coltivare sentimenti di gelosia.

Il problema principale sta nel fatto che i social ci mostrano una percezione inappropriata di come vanno realmente le cose. Guardare le vittorie degli altri, ci spinge a condividere ossessivamente anche le nostre, dando vita a un vero e proprio circolo vizioso.