78 visite

Per molte di voi a giugno scatta il via la stagione della tintarella, tra weekend e vacanze lunghe. Il primo incontro con i raggi solari richiede attenzione speciale, servono formule che preparano a stimolare la melanina prima della partenze e formulazioni con alta protezione alle esposizioni iniziali.

La scelta del solare giusto ( scegli tra i migliori solari 2017) è di fondamentale importanza. Per questa estate 2017 Lancaster propone una vasta gamma di prodotti, abbronzanti, auto abbronzanti e doposole per regalarsi un colorito intenso e sicuro.

Sun sport

La linea Lancaster propone prodotti con fattore di protezione viso SPF 30 in stick, spray invisibile e gel invisibile. Soprattutto quando la pelle è più chiara (ma anche la scura) è fortemente consigliata questa protezione.

Le difese nei confronti degli Uv non sono ancora attivati e il pericolo di esporsi in maniera eccessiva e non protetta è enorme. Questi prodotti Lancaster vantano come punto di forza una grande leggerezza: non ungono, si spalmano in un attimo, sono pratici e freschi sulla cute.

Fanno parte di questa linea viso protezione 30 e 50 di Lancaster:

stick viso zone sensibili SPF 30

spray invisibile viso SPF 30

gel invisibile viso SPF 30

spray invisibile rinfrescante corpo SPF 50

Ci sono anche i prodotti con fattore di protezione 15, da riservarsi quando la pelle ha raggiunto un’abbronzatura sana ed avanzata.

Sun Beauty

Di questa linea Lancaster fanno parte:





abbronzante sublime gel colorato

latte fluido vellutato SPF 50

latte solare fluido SPF 15

crema viso effetto seta SPF 15

I solari Lancaster di alta protezione vanno usati già alle prime esposizioni, mentre quelli con fattore più basso (tipo 15) sono perfetti ad abbronzatura inoltrata e durante il giorno (nelle ore di minor intensità del sole).

I prodotti Lancaster possono essere usati anche in città, mantenendo le stesse regole dell’esposizione in spiaggia. Anche muoversi per le strade cittadine è un modo per abbronzarsi (e quindi proteggersi).

Ricordatevi che per quanto un solare abbia una protezione alta, la sua azione si riduce con il calore, il contatto con i tessuti e con l’acqua. Rimettere il prodotto ogni due ore è la migliore garanzia per la pelle.

Benefici dei prodotti Lancaster

La linea Lancaster si dedica anche a cosmetici e prodotti di bellezza. Tutto l’anno gli esperti Lancaster pensano alla tua bellezza e al benessere della tua pelle.

La cute deve adattarsi a cambiamenti climatici, condizioni ambientali e stili di vita. La luce solare, ad esempio, può accelerare l’invecchiamento cutaneo i livelli di stress della pelle e l’impurità.

Gli scienziati Lancaster da anni studiano come questi fattori negativi, combinati tra loro, influiscono il benessere della pelle. Ecco che dai laboratori Lancaster si sviluppa una tecnologia innovativa che regala alle donne una pelle più giovane, più luminosa e adatta a tutte le stagioni e stili di vita.

I vantaggi Lancaster

Il marchio di successi globale è da anni pioniere internazionale nel comprendere l’impatto dei raggi solari sulla pelle, Lancaster ha oltre 40 anni di esperienza nella protezione dagli Uv.

Gli scienziati attualmente hanno scoperto una tecnologia ampio spettro che protegge la pelle dai raggi:

UVA

UVB

Infrarossi

La pelle è protetta, nutrita e riparata come se dimostrasse 10 anni in meno. Tutto grazie ad un team esperto, a fragranze leggere, texture soffici e sostanze di prima scelta e garantite.