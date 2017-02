121 visite

Soluzione Schoum è un dispositivo medico che svolge un‘azione antispastica e antidolorifica delle vie biliari e urinarie rilassando la muscolatura dei due apparati (digerente e urinario). Soluzione Schoum è un farmaco coadiuvante che va integrato con altri farmaci specifici quando è necessario agire in maniera più mirata.

Come si presenta Soluzione Schoum? Come viene assunta? Quali sono gli effetti benefici sull’organismo? Può avere effetti indesiderati? Scopriamolo insieme.

Come si presenta Soluzione Schoum?

Il farmaco coadiuvante appartenente alla categoria OTC (i cosiddetti farmaci da banco) svolge un’azione antispastica sugli apparati urinario e digerente grazie agli ingredienti contenuti in esso. Il dispositivo medico contiene estratti idroalcolici di diverse piante:

Piscidia erythrina (ricca di flavonoidi, tannini e saponine) con proprietà sedative e miorilassanti

(ricca di flavonoidi, tannini e saponine) con proprietà sedative e miorilassanti Fumaria officinalis (ricca di rutina e kampferolo) con proprietà diuretiche e antispastiche

Soluzione Schoum si presenta in due diversi tipi:

Soluzione Schoum orale Soluzione Schoum forte orale

Ultimamente in commercio è stato introdotto anche un altro prodotto: Soluzione Schoum orale fegato e colesterolo per depurare da grassi e tossine. Come assumere il farmaco?

Posologia e tempi di somministrazione della Soluzione Schoum

Soluzione Schoum anche se non richiede ricetta medica deve essere assunto solo dopo aver consultato un medico. Il farmaco può comunque essere assunto sia dagli adulti che dai bambini, ovviamente in dosi diverse a seconda del tipo di soluzione che si sceglie.