Il songino, conosciuto anche con il nome di valerianella olitoria (da non confondere con la valeriana) è una particolare erba impiegata nelle insalate e appartenente alla stessa famiglia della cicoria. Queste erbe stanno avendo un successo incredibile e in tanti le preferiscono alla tradizionale lattuga o incappucciata.

Perchè il songino come le altre erbe da insalata riscuote un così grande successo? Quali sono le sue proprietà del songino? Quali i suoi possibili impieghi e soprattutto quali benefici racchiude in sé?

Proprietà del songino

Il songino è un’erba comune utilizzata da sempre nel nostro Paese grazie agli importanti valori nutrizionali. Si presenta con fiori bianche e foglie piccole, ovali e carnose. Cresce in modo spontaneo e può essere coltivata tranquillamente nel proprio orto di casa.

A differenza di altre erbe (come la lattuga che possiede solo acqua e sali minerali utili per l’idratazione e l’equilibrio salino), il songino è invece fonte di nutrienti importanti oltre che a dare sapore alle pietanze. Il songino è l’erba più diffusa per arricchire insalate e altri alimenti (uova, carne e pesce) e donare gusto e un sapore unico. Una particolarità interessante e molto gradita alle casalinghe è il fatto di mantenersi intatto in frigo senza alterazioni di gusto e nutrienti (leggi come mantenere fresca frutta e verdura), ma per un massimo di 3 giorni.

Benefici del songino

Il songino contiene pochissime calorie e anche tantissime proprietà benefiche grazie all’importante contenuto si valori nutrizionali come:

ferro

potassio

Vitamina C e E

acido folico