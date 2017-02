36 visite

L’insonnia è un disturbo del sonno molto comune e diffuso nella popolazione. La difficoltà a riposare può colpire tutti, uomini e donne, indipendentemente dall’età (anche se si stima che gli anziani ne soffrono di più per un fattore genetico). Tra le cause più frequenti: stress, pensieri negativi, vere e proprie patologie.

Quando l’insonnia colpisce il primo pensiero va ai sonniferi farmacologici di sintesi. Questi ultimi possono creare dipendenza e quindi prima di optare per essi sarebbe meglio rivolgersi ad uno specialista e provare i sonniferi naturali (leggi anche il metodo naturale 4-7-8 per addormentarsi).

Come riconoscere l’insonnia? Quali sono i principali sonniferi naturali? Sono davvero efficaci e potenti contro l’insonnia? Possono avere effetti collaterali?

Come riconoscere l’insonnia?

I sintomi dell’insonnia non sono facili da riconoscere perchè spesso si confondono con altre problematiche. Spesso i soggetti tendono a non riconoscere volontariamente il problema e ci convivono malamente a vita. Assolutamente sbagliato! Meglio intervenire subito e migliorare anche la qualità della vita (che è messa a dura prova da chi soffre di cattivo riposo notturno). I sintomi più comuni dell’insonnia sono:

incapacità di prendere sonno nel giro di 20 minuti (la soglia limite massima)

(la soglia limite massima) segnali di depressione

svegliarsi spesso durante la notte

stati di ansia

stanchezza al mattino appena svegli

al mattino appena svegli mal di testa frequenti

agitazione

irritabilità

bisogno frequente di caffeina

bisogno di riposare continuamente

difficoltà di concentrazione

Se avvertite questi sintomi è bene rivolgersi al medico curante per trattare il problema nella giusta dimensione, evitando farmaci e magari optando per rimedi naturali, i sonniferi non di sintesi.

Sonniferi naturali

Non riuscire a dormire la notte può causare disturbi importanti nei soggetti e minare le attività lavorative, domestiche e di studio. E’ necessario rimediare a tale disturbo con metodi non invasivi, ma naturali allo scopo di alleviare il problema senza particolari danni e senza creare dipendenze. I sonniferi naturali sono più sicuri rispetto ai farmaci ma non sempre danno buoni risultati.

Ecco i principali sonniferi naturali utilizzati per combattere l’insonnia:

passiflora

valeriana

melatonina

griffonia

tiglio

melissa

Passiflora

E’ uno dei sonniferi naturali impiegati per combattere l’insonnia. La passiflora viene utilizzata fin dall’antichità sotto forma di tisane rilassanti da assumere la sera prima di coricarsi. Uno dei benefici maggiori di questa erba officinale è quella di fungere anche come potente calmante ad effetto rilassante, non ha effetti indesiderati durante il giorno (come sulla capacità di guidare).