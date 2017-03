124 visite

Il trend 2017 in fatto di sopracciglia si chiama “alla coreana”. La tendenza, molto in voga tra le star di tutto il mondo, sta coinvolgendo tantissime donne che desiderano capovolgere i dettami precedenti (ovvero sopracciglia sottilissime o molto forte) e optano per avere le modaiole sopracciglia alla coreana, ovvero dritte con una leggera curvatura.

E’ un ritorno alle origini (senza particolari fronzoli e ali di gabbiano), linee decise, dritte e pulite con solo una leggera curvatura alla fine. Il trend delle sopracciglia alla coreana arriva direttamente dalle Fashion Week internazionali dove la semplicità e la moda “acqua e sapone” torna a farla da padrona.

Vediamo insieme come ottenere le sopracciglia alla coreana, a chi stanno bene (e chi deve evitarle) e tanto altro ancora.

Sopracciglia alla coreana: perchè fanno tendenza?

Le korean eyebrows, o sopracciglia alla coreana, sono l’ultima tendenza in fatto di scultura facciale e di make up. Le sopracciglia sono da sempre il contorno perfetto (insieme al taglio dei capelli, leggi trend capelli primavera/estate 2017) all’ovale, l’X factor per donare un aspetto più sensuale e femminile.

Tante le star internazionali che hanno deciso di realizzare il tratto alla coreana sulle proprie sopracciglia, da Charlotte Casiraghi alla cantante Rihanna, hanno un solo obiettivo: essere il più naturali possibile! Gli esperti di tutto il mondo consigliano questo nuovo look per diversi motivi:

look acqua e sapone

più naturali

più freschezza

più delicatezza

più giovani (le sopracciglia alla coreana tendono a dare qualche anno in meno)

Sopracciglia alla coreana: come realizzarle

Realizzare le sopracciglia alla coreana non è difficile, ma se non siete pratiche del comparto beauty, è consigliabile rivolgersi a centri specializzati con esperti di bellezza del settore. In ogni caso ecco i passaggi chiave, gli step da seguire per realizzare il nuovo trend sopracciglia 2017:

accorciare le sopracciglia non superare la linea dell’occhio sfoltire le sopracciglia tagliare i peli in eccesso ridurre il volume rendere le sopracciglia il più dritte possibile con l’aiuto di una pinzetta e formare una leggera curva solo nella parte finale in prossimità delle tempie

Le sopracciglia alla coreana rendono il nostro look molto più naturale, lo sguardo più deciso e pronunciato, ma senza esagerazioni, anzi. Le sopracciglia alla coreana rompono gli schemi e fanno un passo indietro riproducendo linee più delicate e soft.