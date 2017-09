Ecco le spezie che aiutano a trattare il diabete

70 visite

Il diabete è una patologia complessa caratterizzata da un livello improprio di zucchero nel sangue. Si distingue in tre categorie: il diabete di Tipo 1, associato alla scarsa produzione di insulina da parte del pancreas, in seguito a una forte carenza di vitamina D; diabete di Tipo 2, che si verifica principalmente a causa di fattori quali obesità e alta pressione sanguigna; diabete gestionale, che può interessare le donne in gravidanza.

Ognuno di essi comporta situazioni sfavorevoli per il mantenimento di una buona salute e rende necessaria una dieta particolarmente attenta. Esistono degli alimenti, in particolare erbe e spezie, molto adatte a coloro che soffrono di diabete. Vediamo quali.

Cannella

La cannella è estremamente efficace nel ridurre i sintomi dovuti a diabete di Tipo 1 e 2 grazie alla presenza di componenti attive presenti al suo interno che aiutano a diminuire il livello di zucchero nel flusso sanguigno.





È necessario sorseggiare ogni mattina una tisana preparata con 1 grammo di cannella, così da contrastare i disagi del diabete. In alternativa, è possibile aggiungerla agli smoothie o spolverarla su alcuni piatti.

Fieno greco

Il fieno greco è un’altra erba che aiuta a donare sollievo a pazienti affetti da diabete. Aggiungerlo alla propria dieta quotidiana è un rimedio molto efficace per abbassare la quantità di zucchero nel sangue, oltre che per aumentare la tolleranza del glucosio.

Il fieno greco è un potente antiossidante che garantisce un impatto positivo sull’assetto lipidico, stimolando le attività ipoglicemiche nell’organismo dei pazienti colpiti da diabete. Immergete un cucchiaino di fieno greco in acqua e bevete la soluzione di mattina, a stomaco vuoto.

Zenzero

Anche lo zenzero diminuisce lo zucchero nel sangue, in virtù delle sue proprietà antinfiammatorie. Bere 2-3 tazze di tisana allo zenzero regolarizza il livello di colesterolo e migliora la sensibilità all’insulina. È possibile anche assumere integratori di zenzero sotto forma di capsule, dopo essersi consultati con un medico.

Curcuma

La curcuma dona numerosi benefici al nostro organismo ed è una spezia ideale per chi soffre di diabete. Possiede proprietà antinfiammatorie e antisclerotiche che combattono l’innalzamento dello zucchero e altri disagi legati a questa patologia.

È consigliabile ingerire al massimo 2 grammi di curcuma al giorno, aggiungendolo crudo ai propri piatti. In questo modo riceverete il massimo dei suoi benefici contro il diabete.

Aglio

Il potere antibatterico e ipoglicemico dell’aglio giocano un ruolo fondamentale nella battaglia contro i sintomi legati al diabete. Consumare 2-3 spicchi d’aglio crudo la mattina, a stomaco vuoto, aiuta a trattare la patologia, a gestire i fastidi del tratto gastrointestinale e a contrastare le malattie cardiovascolari.

Questo alimento, inoltre, protegge il corpo dal processo di ossidazione e dall’aumento eccessivo del colesterolo.

Aloe vera

L’aloe vera possiede proprietà astringenti e, in più, aiuta a evitare l’iperglicemia. Riesce a rimuovere l’eccesso di zucchero nel sangue grazie all’azione profonda svolta dalla fibre in essa contenute.

Per un trattamento efficace, basterà bere 1-2 bicchieri di succo di aloe vera preparato mescolando 2 cucchiaini di gel di aloe vera in acqua. Servirà inoltre a migliorare la salute del cuore e le funzioni dell’apparato digerente.

Chiodi di garofano

I chiodi di garofano riescono a riportare il glucosio a livelli adeguati al nostro organismo. Aiuta a controllare il diabete di Tipo 2 e le complicazioni ad esso associato.

I medici, infatti, raccomandano di assumere 1-2 grammi di chiodi di garofano, crudi o cotti, per gestire al meglio questa patologia e diminuire il colesterolo nel sangue. Sono ottimi inoltre per scongiurare malattie cardiocircolatorie, scompensi renali e disturbi dell’apparato visivo.

La natura ci dà sempre una mano con i suoi prodotti in grado di aiutarci a prenderci cura del nostro benessere e della nostra salute. Anche il diabete può essere così gestito grazie al supporto di semplici ingredienti.