SiliSponge: la spugnetta in silicone per il make up

La spugnetta in silicone SiliSponge è un’innovativa spugnetta che arriva direttamente da Hong Kong in Cina, utile per stendere il fondotinta alla perfezione. Non tutte le appassionate di make up usano gli attrezzi appositi per l’estetica, ma spesso ricorrono alle mani.

La stesura del fondotinta è sempre consigliata con pennelli e spugnette. Ma cos’ha di diverso SiliSponge rispetto alle classiche spugnette per il trucco a cui siamo abituati? Come si usa? Quanto costa e dove trovarla?

Cos’è SiliSponge

La spugnetta è un innovativo prodotto creato in poliuretano termoplastico non poroso, un materiale flessibile in grado di raggiungere le zone più ostiche del viso nell’applicazione del fondotinta come angoli del naso e interno occhio, La spugnetta ha la capacità di non assorbire il fondotinta e quindi meno spreco di prodotto.

Il fondotinta verrà applicato interamente sul viso grazie alla forma della spugnetta (molto simile ad una saponetta) arrotondata ai quattro lati. SiliSponge è completamente trasparente, questa caratteristica la differisce dalle altre spugnette in commercio.

Vantaggi di SiliSponge

La spugnetta in silicone, SiliSponge, ha notevoli vantaggi rispetto alle spugnette tradizionali a cui estetiste, make up artist e appassionate di trucco sono abituate. SiliSponge: