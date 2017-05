Stretching statico o dinamico?

156 visite

Tutti gli appassionati di sport e palestre hanno a che fare con il tradizionale stretching, che si effettua soprattutto dopo una estenuante seduta di allenamento, dopo un corso di attività fisica o semplicemente dopo una camminata veloce o una corsa.

In pochi sanno, se non gli addetti ai lavori e agli amanti dell’attività fisica, che ci sono due tipi di stretching, a riposo (statico) e in movimento (dinamico). E’ una questione legata alla tipologia di allenamento o sport o c’è dell’altro? Vediamo insieme in cosa consistono le due tecniche di allenamento e quando si fa l’una e quando l’altra.

Tecniche di allungamento

Lo stretching statico e quello dinamico sono due tecniche di allungamento che non vanno confuse. Quella più attiva serve all’inizio dell’allenamento e di qualsiasi attività fisica per preparare i muscoli al lavoro. La più statica, invece, si fa alla fine dell’allenamento per riportare i muscoli alla situazione iniziale di riposo.

All’inizio lo stretching serve per dare flessibilità muscolare, alla fine per allungare i muscoli e smaltire lo sforzo, la forza e l’acido lattico accumulato durante la sessione di allenamento. Quali di questi esercizi facciamo più volentieri? Sappiamo davvero come si fanno? Vediamo insieme le differenze sostanziali tra lo stretching in movimento e quello a riposo, entrambi fondamentali per la qualità dell’allenamento.

E’ importante, inoltre, scegliere il tipo e il momento giusto, in base allo sport e alla disciplina che abbiamo scelto di seguire.

Stretching dinamico o in movimento

Lo stretching ad inizio allenamento, denominato dinamico è fondamentale per evitare infortuni e traumi. Questo esercizio scalda, scioglie e risveglia ed è una tappa fondamentale per stendere i muscoli, articolazioni e nervi eseguendo un movimento e prendendo velocità man mano che lo si ripete.