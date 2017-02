Struffoli di Carnevale: ricetta facile e gustosa

1.475 visite

‘Comm’è bella comm’è bella..A città e Pulecenella‘ ! Chi non ricorda questo classico di Napoli che riporta all’antica maschera partenopea e ad usi, costumi e cibo! Si perchè a Napoli si mangia bene, anche a Carnevale. Squisite palline dolci fritte e immerse nel miele, dorati e variopinti da codette dai mille colori, i “diavulilli” , e canditi di frutta. No ragazzi non siamo a Natale, questi sono gli struffoli di Carnevale! Prepariamoli insieme!

Un dolce intramontabile

Gli struffoli sono un bel dolce da portare in tavola durante le feste, ma anche uno squisito e originale regalo da preparare con le vostre manine per gli amici.