Sun rock: la tendenza colore capelli per l’estate

In estate i capelli diventano un problema cruciale per tutte le donne. In tante desiderano averli in ordine e curati ma dovendo fare i conti con mare, sole e salsedine (nemici numero uno della chioma).





Una nuova sexy tendenza per i capelli, dedicata alle donne attente alla moda, è Sun rock, i colori del sole e dell’oro. Vediamo in cosa consiste.

Cos’è Sun Rock?

Sun rock è la tendenza colore dell’estate. Non è una colorazione vera e propria, ma una schiaritura che va calibrata solo in base al colore naturale dei capelli.

E’ perfetto per le chiome scure, ma anche le bionde possono usarlo con raziocinio. La particolarità di questa nuova colorazione sta nel fatto di rispettare la base naturale dei capelli e schiarire tono su tono oppure massimo 3/4 toni di colore di partenza.

Sun rock è adatto a tutte le tipologie di capelli e favorisce anche la riduzione dell’odiato effetto ricrescita (che in estate mette tanto in crisi le donne). Il motivo? E’ applicabile solo su lunghezza e volume senza partire dalla radice.

Non c’è distacco tra radice scura e lunghezza più chiara e viceversa. Il risultato del Sun rock è un gioco omogeneo di riflessi di sole,di bagliori di luce.

Come si applica Sun Rock?

Per applicare in modo corretto la colorazione Sun rock bisogna stare attente ad ogni singolo passaggio, Per prima cosa si procede con la decolorazione di alcune ciocche molto sottili.

Successivamente si tonalizzano le stesse ciocche,poi si passa a shampoo e balsamo. Questa tecnica, diversa dallo shatush e balayage, punta sulla forza della naturalezza e della brillantezza assoluta.

Il momento della messa in piega è importante. L’asciugatura dei capelli serve, infatti, a valutare le schiariture effettuate. Servitevi di un phon allo ionio e una spazzola media partendo dall’attaccatura dei capelli.

Per asciugare si parte prima dalla parte posteriore (dietro la nuca), poi la superiore e per finire i laterali. In ultimo si può passare un ferro o dare un effetto nature mandando la testa in giù e spettinando la chioma.

Il tocco finale? Un olio sulle punte e un leggero spruzzo di lacca finish effetto leggero.

Vantaggi del Sun Rock

La colorazione per capelli di tendenza per questa estate 2017 permette di avere dei capelli con effetto naturale, luminosi e brillanti. Con la tecnica Sun rock si riduce drasticamente la visione dell’effetto ricrescita.

Se il viso è abbronzato, la luce del sole sui capelli vi farà sembrare come di ritorno da alcune isole dell’arcipelago indonesiano. Farete invidia a tutte come se foste appena uscite dall’hair stylist.

Questa tecnica è molto amata dalle star italiane e internazionali. Tra le nostre dive a provarlo è stata la bravissima e bellissima Vittoria Puccini. E voi cosa ne pensate? Perchè non provarlo prima di partire per la vostra meta estiva?.