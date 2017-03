97 visite

Le taccole sono una particolare varietà di piselli dette anche “mangiatutto” tipiche delle Marche (in particolare si trova nelle zone pianeggianti della provincia di Ascoli Piceno). Delle taccole si consuma tutto il baccello (e non solo i semi come siamo abituati con i piselli tradizionali).

Quali sono le principali caratteristiche delle taccole? Quali sono le caratteristiche nutrizionali? Come si mangiano? Come scegliere i piselli giusti e come conservarli? Scopriamolo insieme proponendovi anche qualche ricetta interessante per utilizzarli.

Caratteristiche e nutrienti della taccola

Le taccole si presentano di colore verde chiaro con baccelli dalla forma appiattita e larga, lunghi circa 15 cm e si presentano in 2 varietà molto diffuse che possono essere raccolte tra aprile e giugno:

caruby : morbide e dal sapore delicato

: morbide e dal sapore delicato gigante svizzero: più duro e dal gusto più intenso

Le taccole mangiatutto sono molto importanti grazie al contenuto di sostanze nutritive benefiche per corpo e organismo:

vitamine

fibre (stimolano il transito intestinale nel colon )

) caroteni

ferro

proteine biologiche

carboidrati

Esse vengono considerate, al pari dei fagiolini, un incrocio tra un ortaggio e une leguminosa e vengono impiegati nelle diete per il diabete mellito di tipo 2 e nei soggetti obesi.