Il tapis roulant subacqueo è l’ultima frontiera del cardio-fitness in attesa di essere diffuso. Il tappeto si chiama Water Walker ed è la soluzione ideale per tutti coloro che devono riprendersi da un infortunio e sia per chi desidera svolgere workout diversi dal solito e più creativi.

Il tapis roulant in acqua è una tecnica di riabilitazione per coloro che hanno avuto problemi di natura neurologica, muscolare o articolare. Si tratta di una metodica di deambulazione assistita che consente la flessione, l’estensione e il movimento articolare e muscolare per il recupero motorio e lo sviluppo del tono, ma con un carico articolare alleggerito rispetto alla deambulazione senza acqua.

La maggior parte delle persone ricorre al tapis roulant nelle palestre per allenarsi e potenziare la muscolatura. L’ultima tendenza del fitness mostra anche tante persone che decidono di acquistarne uno e fare esercizi direttamente e comodamente a casa propria. In cosa consiste il nuovo tapis roulant subacqueo? In cosa differisce da quelli tradizionali? Quali sono i suoi effetti benefici sul corpo? Scopriamolo insieme.

Cos’è il tapis roulant subacqueo

L’ultima frontiere del cardio-fitness è un nuovo modello di tappeto che utilizza le stesse modalità di allenamento di quelli tradizionali su “terra” con l’unica differenza che le gambe e il busto in quello subacqueo sono sommersi dall’acqua permettendo un‘attività aerobica tonificante senza “pesare” troppo sulle articolazioni.

Il nuovo modello di tappeto in acqua non è altro che un nastro trasportatore costruito in acciaio inox per un’immersione prolungata nel tempo. Questo tappeto viene utilizzato nei centri di fisiokinesiterapia e di preparazione atletica.





Come funziona il tapis roulant subacqueo

Il tappeto in acqua prevede due fasi per cominciare, una prima di assistenza per far prendere al soggetto famigliarità con l’apparecchio e una seconda fase in grado di fare tutto da soli. Il tapis roulant in questione è provvisto di una pedana inclinabile per favorire il recupero motorio della zona lombare e di quella toracica.

Inoltre le pareti sono vetrate per osservare il corretto svolgimento degli esercizi. L’acqua è preriscaldata con pulsanti di emergenza in caso di necessità.

Benefici del tapis roulant subacqueo

Il tapis rooulanti in acqua è la nuova frontiera del cardio-fitness che mostra molte analogie con il tradizionale modo di stare sul tappeto. Questo tapis roulant permette di camminare nell’acqua e unire tutti gli effeftti benefici del tappeto tradizionale a quelli della passeggiata in acqua.

La resistenza della camminata è, inoltre, regolabile grazie al sistema di rullo brevettato. Tra i principali vantaggi:

tonificazione muscoli senza “fatica”

non pesa sulle articolazioni

comodo

regolabile

completo

divertente e creativo

Svantaggi del tapis roulant subacqueo

Il tapis roulant subacqueo ha un solo grande svantaggio, quello di non poter essere trasportabile nelle case (come accade coni tradizionali). Essendo anche una tecnica riabilitativa è indispensabile che gli esercizi siano seguiti da personale esperto e medico. Leggi come utilizzare il tapis roulant per dimagrire.

In attesa del nuovo tappeto subacqueo e dei costi per averlo nei centri e nelle palestre certificate. in alcuni centri italiani è presente già un tapis roulant per i cani affetti da degenerazioni articolari e neurologiche.