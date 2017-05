Tatuaggio gioiello: tendenza estate 2017

202 visite

Il tatuaggio è un “marchio” sulla pelle che stuzzica le fantasie di tantissime persone. Non solo gli adolescenti ricorrono a disegni “astratti” o “significativi” da tatuarsi sul corpo, ma anche adulti di ogni età. Il tatuaggio è un ricamo sulla pelle ma non per forza deve essere permanente (ovvero per sempre).

L’ultima tendenza per la prossima estate 2017 si chiama Tatuaggio Gioiello e va a completare la moda della maschera magnetica, tanto sponsorizzata dalle star internazionali. Si tratta di un tatuaggio temporaneo, un’applicazione esotica e colorata, adatta a tutti coloro che non vogliono rovinarsi la cute definitivamente ed essere comunque alla moda. Cosa sono i tattoo gioiello? Come si applicano? Ecco tutti i consigli utili per essere chic senza impegno.

Cosa sono i tatuaggi gioiello?

I tatuaggi gioiello sono applicazioni colorate, esotiche e romantiche che danno un tocco di tendenza alla pelle senza pericolo di rovinarla per sempre. Sono facili da applicare e rimuovere, costano poco e non sono permanenti. Durano circa una settimana e fanno sicuramente un grande effetto sulla spiaggia quando si ha una pelle abbronzata (potete indossarli anche in altri periodi dell’anno).

I tatto gioiello sono disponibili in un’infinità di disegni declinati nelle tonalità di oro, argento e nero e in varie forme. Molti marchi li hanno lanciati sul mercato, come Pupa con tattoo luminosi, brillanti e di perfetta aderenza cutanea.

Come si applicano i tatuaggi gioiello

I tatuaggi gioiello sono facili da applicare e duraturi (anche 15 giorni) basta che non si tratti la pelle con sapone, lozioni, creme solari e oli. Ecco i vari step per applicare correttamente l’adesivo temporaneo gioiello:





ritagliare il disegno scelto rimuovere la pellicola trasparente inumidire la base della pelle posizionare il tatuaggio direttamente sulla parte inumidita inumidire il retro dell’adesivo fare una leggera pressione per 30 secondi rimuovere il foglio non toccare fino a completa asciugatura (circa 15 minuti)

Per rimuovere il tatuaggio gioiello basterà prendere un batuffolo di cotone con olio (va bene anche quello di oliva) e passarlo delicatamente sul tattoo.

Consigli d’uso del tatuaggio gioiello

Il tatuaggio gioiello è molto delicato. Per farlo durare più a lungo è necessario seguire alcuni consigli utili, soprattutto prima di applicare l’adesivo sulla pelle. Per prima cosa il tattoo deve essere applicato sulla pelle asciutta, pulita e priva di oli e creme.

Evitate di applicare sul tatuaggio creme e lozioni e soprattutto sotto la doccia non esagerare con sfregamenti e prodotti esfolianti per il corpo.

Come indossare il tatuaggio gioiello

Il tatuaggio gioiello può essere applicato in qualsiasi parte del corpo e anche su più di una. Ecco alcune idee pratiche per essere originali e passare inosservate nella prossima estate 2017:

sopracciglia

zigomo

scollatura

caviglia

braccio

schiena

nuca

dita mano

piedi

unghie

coscia

I tatuaggi gioiello richiamano disegni astratti, tribali, romantici e tanto altro ancora. Abbina il rossetto peel off tattoo.