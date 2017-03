La tecarterapia, guarire con il calore

1.749 visite

La tecarterapia è una terapia fisioterapeutica di ultima generazione, dedicata a curare le patologie traumatologiche in modo non chirurgico. Essa viene applicata al trattamento delle patologie osteoarticolari e nel trattamento dei tessuti molli. L’efficacia di questa terapia si basa sulla possibilità di trasferire energia biocompatibile ai tessuti lesi, riportandoli quindi alla normalità e inducendo all’interno del corpo le famose correnti di ‘spostamento‘. Il funzionamento della tecarterapia si basa sull’incremento della temperatura corporea e sul successivo innalzamento del potenziale energetico delle cellule che compongono i tessuti trattati.

I principi della tecarterapia

La tecarterapia si basa sulla manipolazione manuale e su apparecchiature che mettono in atto uno stimolo intenso votato alla riattivazione del sistema linfatico e sanguigno. Tre sono le azioni fondamentali del Tecar, ovvero un’immediata azione analgesica che avviene in quanto la stimolazione agisce sul sistema nervoso, un’efficace azione drenante sui tessuti e una stimolazione del circolo periferico, la quale avviene attraverso il suddetto innalzamento della temperatura.

Spesso la tecarterapia viene effettuata in combinazione con una terapia farmacologica o a base naturale per alleviare i dolori muscolari e legati all’apparato osseo. Lo scopo della terapia risiede infatti nel curare l’origine del problema in modo profondo e quindi eliminare i sintomi dolorosi che ne conseguono. Per attuare questa pratica ci si può rivolgere a centri estetici, medici ed acquatici che la includono fra i loro servizi.

La tecarterapia viene inoltre usata con successo per combattere la cellulite, in quanto l’azione del macchinario e della manipolazione aiutano a combattere i depositi di liquidi e quindi a liberare il sistema linfatico. Attivando la microcircolazione in aree ben definite del corpo si mette in moto uno scioglimento degli accumuli, i quali sono i maggiori responsabili della cellulite e della pelle a buccia di arancia. L’innalzamento della temperatura porta inoltre la pelle ad apparire più sana e levigata, in quanto la superficie appare più compatta e in poco tempo la grana viene eliminata.

La tecarperapia può essere effettuata con cicli di sedute equidistanti ma, grazie alla sua natura benefica, essa può essere praticata anche con cicli vicini e molto intensi. In questi casi l’azione è dedicata a chi deve risolvere problemi legati al sistema osseo e muscolare e alle persone che soffrono di forti dolori legati a queste patologie.