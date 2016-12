Tecnica giapponese anti-stress

89 visite

Lo stress è uno dei principali fattori negativi che mettono a repentaglio il corretto e sano svolgimento delle attività quotidiane. Ci stressiamo per il lavoro, per i pensieri, per le tantissime attività a cui siamo impegnati, per tensioni, paure etc. Come combattere lo stress? E’ facile dire “Non stressatevi”, “State Calmi”, purtroppo quando siamo presi dalla frenesia e abitudini di tutti i giorni non pensiamo ad altro e nemmeno al fatto che possiamo mettere a rischio la nostra salute e la nostra stessa serenità di vita.

Esistono diverse tecniche per tenere sotto controllo lo stress emotivo, oggi vi parleremo di una particolare tecnica giapponese basata sulle 5 dita della mano in grado di metterci in relazione con noi stessi.

Cos’è la tecnica giapponese

Per praticare la tecnica giapponese è importante capire che ognuna delle 5 dita della nostra mano rappresenta un sentimento diverso e una diversa attitudine. Scopriamo del dettaglio ogni dito e relativo sentimento:

pollice – preoccupazione

– indice – paura

– medio – rabbia

– anulare – tristezza (malinconia)

– (malinconia) mignolo – autostima

Ad ogni dito della mano corrisponde un determinato colore in grado di identificare il tipo di sentimento da combattere. Pollice (giallo), Indice (azzurro), Medio (verde). anulare (fucsia), mignolo (rosso).