Tendenze capelli pastello 2017!

I capelli sono da sempre il punto di forza di mode e tendenze. Abbandonato il broux (castano scuro con sfumature ramate), per questo 2017 gli hairstylist non hanno badato a colpi di scena, ecco le proposte più cult per le chiome della prossima primavera/estate: i colori pastello. Teste rosa confetto, verde mela, biondo frost, celeste fata turchina e lilla ciclamino sono solo alcuni dei look più trendy dell’anno.

Per le più trasgressive e egocentriche via libera a binomi shock come:

base colore fluo

ciocche di un altro colore sfumato o in contrasto

Ce n’è per tutti i gusti, una moda che sta impazzendo tra le ragazze e le done più mature che ancor di più osano tinte pastello abbinate a tagli corti e selvaggi (Swag). Anche la frangia torna come elemento da cornice per arricchire il nostro ovale, sfilzate, corte o lunghe da coprire gli occhi, a tutte la sua frangia.

Anche le vip hanno seguito l’ultima tendenza pastello per i capelli, dal rosa scelto da Caterina Balivo per omaggiare le campionesse olimpiche all’attrice Ornella Muti passando per le giovanissime Chloë Grace Moretz e Kylie Jenner. Ma come ottenere una perfetta chioma pastello?.