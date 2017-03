119 visite

Si chiama tendinite un’infiammazione che interessa i tendini e si manifesta nei soggetti che lavorano soprattutto con le mani (musicisti, artigiani etc), in coloro che utilizzano e lavorano con tutte le articolazioni (un esempio sono gli sportivi o chi fa un lavoro manuale in piedi) e addirittura in chi conduce una vita troppo sedentaria.

Come si manifesta la tendinite? Quali sono le cause e i fattori scatenanti dell’infiammazione? Quali sono i sintomi che ci fanno capire che siamo stati colpiti da tendinite? Come intervenire sull’infiammazione e quali sono le principali cure per risolvere il problema? Scopriamolo insieme.

Cause della tendinite

La tendinite come abbiamo visto in precedenza può dipendere da molteplici cause e fattori scatenanti come:

eccessiva e costante manualità

e costante sforzo improvviso o regolare

o regolare appoggio plantare viziato

sovraccarico funzionale

calzature non adatte

mancato riscaldamento prima di un allenamento (es calciatori)

errato allenamento (soprattutto negli sportivi)

(soprattutto negli sportivi) sedentarietà (e quindi uno sforzo più o meno grave può innescare la tendinite e il processo infiammatorio ai tendini)

(e quindi uno sforzo più o meno grave può innescare la tendinite e il processo infiammatorio ai tendini) avanzamento dell’età

fattori congeniti

variazioni ormonali

iniezioni locali di corticosteroidi

L’infiammazione riguarda una vascolarizzazione sanguigna che non riguarda i tendini (che legano muscoli e ossa). Dal punto di vista medico sarebbe più corretto parlare di infiammazione peritendinite (ma per facilitare il gergo chiameremo questa infiammazione semplicemente tendinite). In alcuni casi anche determinate patologie più serie possono portare alla tendinite:

gotta

artrite reumatoide

insufficienza renale

Sintomi della tendinite

I sintomi tipici della tendinite possono essere facilmente confusi con traumi, contusioni, distorsioni o malessere passeggero legato alle articolazioni. In ogni caso se prestiamo attenzione alla gravità del dolore e alla sua localizzazione possiamo con tranquillità diagnosticare da soli una tendinite. Se il sintomo o i sintomi persistono rivolgersi a uno specialista.

I sintomi più comuni all’infiammazione dei tendini sono:

indolenzimento a carico del tendine

aumento del dolore prima e dopo uno sforzo

aumento del dolore alla palpazione della zona dolorante

della zona dolorante arrossamenti, gonfiore e tumefazione della zona interessata (nei casi molto gravi)

Diagnosi della tendinite

Quando i sintomi persistono tanto da causare un rallentamento delle attività quotidiane è necessario rivolgersi a uno specialista che già palpando la zona e da una semplice analisi clinica può diagnosticare una tendinite. In ogni caso per essere sicuri che si tratta proprio dell’infiammazione ai tendini e valutarne anche la condizione e lo stato di salute, il medico potrebbe sottoporvi a:

radiografia

ecografia

risonanza magnetica

Una volta stabilita la diagnosi e lo stato di salute dei tendini si passa alla cura della tendinite. Vediamo quali sono le principali cure, farmacologiche e non, per risolvere il problema della tendinite.