Le Terme dei Papi sorgono nel cuore dell’Italia (Viterbo), dove storia, salute e natura si incontrano per regalare agli ospiti della struttura relax, cure termali di massimo privilegio e trattamenti di ultima generazione. Le Terme sono convenzionate con Il Servizio Sanitario Nazionale e classificate di primissima categoria per una serie di eccellenti cure, grazie all’efficacia delle sua acque termali.

Perchè scegliere le Terme dei Papi? Facciamo un viaggio virtuale in una delle strutture più grandi d’Italia dole la protagonista assoluta è L’Acqua.

Protagoniste assolute delle Terme dei Papi di Viterbo sono le risorse naturali e la Grotta, in cui è possibile usufruire di un trattamento unico nel suo genere, un bagno turco naturale dove sgorgano piccole cascate alla temperatura di 58°C che saturano l’ambiente di vapori benefici per corpo e organismo:

Le acque termali sono benefiche per il trattamento di diverse patologie e infezioni che interessano questi apparati organici. I benefici derivano da:

acqua termale della Sorgente Bullicame fango naturale del laghetto del Bagnaccio

Spa e Linea Cosmetica

Scegliere le Terme dei Papi significa avere una maggiore garanzia per quanto riguarda le cure termali per diverse patologie, grazie a un personale qualificato e specializzato. Le Terme di Viterbo non sono solo cure ma anche benessere e relax.

I clienti della struttura possono beneficiare di una piscina termale grandissima e di diversi trattamenti estetici come:

massaggi

trattamenti viso

trattamenti corpo

trattamenti coppia

Tutti i trattamenti sono svolti con prodotti certificati, le Terme hanno una Linea Cosmetica propria che spazia dallo shampoo ai fanghi, dalla crema viso a quella corpo, dalla crema antiaging a diversi prodotti adatti per migliorare cute e capelli.

Il centro termale offre diversi pacchetti per coppie e famiglie, sconti eccezionali e organizzazione di eventi per le date più ricorrenti dell’anno. Se vuoi vivere un capodanno unico prenota alle Terme dei Papi, una suggestiva oasi di salute e benessere nel cuore dell’Italia.