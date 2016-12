168 visite

Nello straordinario scenario del Lago di Garda, a Colà di Lazise in provincia di Verona, da qualche anno sorge il Parco Termale Colà, una vera e propria Spa Naturale.. L’edificio è stato infatti riconosciuto per la proprietà delle sue acqua solo nel 1996. La struttura edificata l’anno successivo richiama l’architettura neoclassica dell’800 con annesse scuderie e serre, inserite in un entroterra veneto di vigneti, frutteti e olivi.

Parco Termale e Residenze

Il Parco Termale di Colà in cui sovrasta incontaminata la settecentesca Villa dei Cedri (hotel di lusso all’interno della struttura) in cui è possibile soggiornare beneficiando delle bellezze storiche e artistiche. Terme Colà è uno dei centri termali più recenti e più gettonati. La sorgente che occupa incontaminata la parte centrale del Parco è stata scoperta nel 1989 e dopo anni di studi e analisi ha visto riconosciute le qualità terapeutiche delle sue acque.

Oltre a Villa dei Cedri, il Centro termale offre anche delle Residenze con graziosi appartamenti dotati di cucina e tutti i comfort (anche una vasca idromassaggio interna) in grado di accogliere ospiti e clienti nella struttura.

L’acqua è termale ha una temperatura di 37°, oligominerale bicarbonato-calcio-magnesiaca, molto simile a quella corporea. Questa caratteristica rappresenta un vantaggio per le Terme di Colà, in quanto non esiste nessuna manipolazione organolettica delle acque che si mostrano per il loro naturale beneficio.

Acque terapeutiche

Le acque termali del complesso di Lazise sono considerate un grande lago in cui bagnarsi e usufruire delle qualità organolettiche e delle proprietà benefiche delle sue acque naturali. Le acque termali di Colà sono efficaci per:

malattie reumatiche

artrosi

riabilitazione motoria

malattie cutanee

idromassaggi di riattivazione circolatoria