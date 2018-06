541 visite

In provincia di Bolzano si trovano le Terme di Merano, considerate tra le terme più rinomate del Trentino Alto Adige. Situate nel cuore della città di Merano, le Terme di Merano sono praticamente un’oasi di pace, salute e benessere. Le acque presenti alle Terme di Merano sono principalmente acque oligominerali, debolmente radioattive, che si dividono in acque oligominerali fredde e solfuree, e sgorgano da varie sorgenti.

Il centro terme di Merano in Alto Adige, si fa notare subito grazie alla sua particolare architettura, un cubo di vetro e metallo dallo stile elegante che ospita al suo interno un ampio centro benessere, con personale altamente qualificato, oltre che numerose piscine esterne e interne e altre aree dedicate a trattamenti termali, e spa.

È anche grazie alle Terme Merano, che la città di Merano può vantare di essere una delle migliori città cura. A Terme Merano, infatti, si trova una ricca offerta di servizi, di trattamenti termali e benessere praticati con attrezzature moderne specifiche.





Idromassaggi, trattamenti estetici e trattamenti di benessere a base di prodotti locali come uva, erbe e soprattutto mele completano l’offerta delle Terme di Merano. Scopriamo insieme, alcuni dei migliori trattamenti e servizi esclusi, di cui possiamo godere se scegliamo di trascorrere una vacanza relax alle Terme di Merano.

Terme di Merano: struttura

L’esterno del complesso architettonico del centro termale di Merano, è caratterizzato da numerose vetrate che trasmettono sia d’estate che d’inverno, una sensazione di spazio e creano un’atmosfera di calma e relax.

È un complesso termale moderno e sofisticato, grazie all’impronta del famoso architetto di interior design Matteo Thun. La struttura termale, di ben 7.650 metri quadri, nello specifico comprende:

25 piscine interne ed esterne, di vario tipo

interne ed esterne, di vario tipo svariate saune

un parco termale aperto nei mesi estivi che si estende su una superficie di oltre 5 ettari, adatto sia per prendere il sole che per rilassarsi all’ombra.

aperto nei mesi estivi che si estende su una superficie di oltre 5 ettari, adatto sia per prendere il sole che per rilassarsi all’ombra. un’area dedicata al centro benessere e Spa

una Medical Spa

un Fitness Center

Gli ospiti delle Terme Merano hanno inoltre a disposizione altri servizi come un parrucchiere e uno shop, oltre che uno spazio per i bimbi in cui ci si prende cura dei più piccoli, mentre i genitori si concedono una giornata o anche solo qualche ora di benessere e relax.

Terme di Merano: trattamenti termali e Spa

Le proprietà della preziosa acqua termale delle Terme di Merano, sono utilizzate a scopo terapeutico e per le cure convenzionate dal Sistema Sanitario Nazionale.

Il centro termale di Merano, è un centro di competenza sia per la salute che per il benessere e il relax psicofisico. Sono tanti i trattamenti termali, i servizi Spa e i trattamenti benessere di cui possiamo usufruire:

sauna finlandese

sauna al fieno biologico dell’Alto Adige

stanza della neve

fanghi e impacchi

bagno di vapore passerstein

trattamenti estetici

bagni termali

inalazioni termali

solarium

fisioterapia

trattamenti benessere con prodotti naturali e locali

bagni rilassanti

Gusto e bellezza con la mela alle Terme di Merano:

Le mele non sono “solo” un frutto delizioso da mangiare al naturale o da usare come ingrediente di ricette sia dolci che salate ma anche un valido alleato per la salute e la bellezza (a dispetto dell’origine del nome, dal latino malus) e lo sanno bene nella terra delle mele per antonomasia, nell’ Alto Adige/Südtirol con le sue Val Venosta, Valle Isarco e la zona di Merano.

In questi luoghi la mela è una vera e propria passione, quasi un culto che trae origini da molto lontano ed è proprio dalla tradizione che arrivano gli elisir di bellezza a base di mela, che ne sfruttano tutte le proprietà benefiche.

La mela è alla base di tanti trattamenti di bellezza a partire dalle maschere per il viso (mescolando mela, tuorlo d’uovo e ai semi di lino) ideali per la pulizia e l’idratazione e alle Terme di Merano oltre ai cosmetici naturali sono effettuati numerosi trattamenti specifici come il peeling alla mela e gli impacchi per il corpo con cellule staminali di mela per un effetto antiage.

Consumare regolarmente una mela al giorno, oltre che togliere di torno il medico come celebra il famoso detto, protegge anche dai raggi UV grazie a più di 600 carotenoidi contenuti; le fibre invece sono preziose alleate contro l’intestino pigro, accelerando l’attività intestinale; la pectina abbassa naturalmente il colesterolo; potassio e ferro combattono naturalmente l’affaticamento e infine gli acidi e i tannini della mela hanno proprietà antinfiammatorie e antibatteriche.

Come sfruttare tutte queste proprietà della mela? Naturalmente mangiandola! Strudel, succhi di mela, mela secca e tante altre specialità, come il maso Kandlwaalhof l’unico rivenditore per l’Alto Adige delle rosse e succose mele Weirouge, mentre in Valle Isarco assolutamente da provare il apfelschmarrn (frittata spezzettata alla mela).

Infine ricordiamo che sempre nei pressi di Merano, a Lana, la mela è tra le principali attrazioni del museo della frutticultura.