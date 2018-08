9 visite

Le terme di Pejo, in Trentino Alto Adige, completamente immerse nel verde del Parco Nazionale dello Stelvio, rappresentano la perfetta fusione tra natura e benessere. Tutto ciò che genera relax, benessere psico-fisico, pace interiore, lo si può provare trascorrendo qualche giorno alle Terme di Pejo.

Il centro termale di Pejo è avvolto dallo spettacolo naturale della valle alpina dominata dalle cime del gruppo montuoso dell’Ortles-Cevedale, e dei suoi laghi, dei torrenti e dalle meravigliose cascate. Proprio l’acqua della valle di Pejo è la vera protagonista del centro termale, e dell’intera valle, che a seconda delle stagioni si manifesta in ghiacciai, neve, laghi, fonti minerali.

L‘acqua termale di Pejo è conosciuta da secoli per le sue proprietà curative e benefiche, in particolare le sorgenti dell‘Antica Fonte, della Nuova Fonte e della Fonte Alpina, curano in modo naturale alcune malattie e patologie delle articolazioni, della pelle, della circolazione venosa, delle vie respiratorie, delle vie urinarie e tanto altro.





Insomma alle Terme di Pejo si possono ritrovare salute e benessere. Ma vediamo nel dettaglio cosa ci offre la struttura, quali sono i migliori trattamenti e i servizi del centro termale di Pejo.

Terme di Pejo: centro termale e struttura

La val di Pejo dispone di tutta una serie di strutture ricettive, sparse nella valle, sia nella località di Pejo Fonti, dove si trovano le Terme, sia nelle località limitrofe. Per cui chi non alloggia direttamente a Pejo Fonti, può comunque pernottare nei pressi del centro termale e raggiungerlo con i propri mezzi di trasporto o con i pubblici, oppure usufruendo del servizio delle apposite navette.

Il centro termale di Pejo è aperto sia in estate che in inverno, poiché il luogo, il contesto naturale in cui è inserito, e i servizi offerti sono ideali per ogni periodo dell’anno.

In estate infatti è possibile svolgere diverse attività, come: escursioni facili, impegnative, in tutta la valle alpina, passeggiate rilassanti a Pejo Fonti e Pejo Paese, Nordic Walking, lunghe passeggiate in bici sull’apposita pista ciclabile che attraversa la valle, mountain bike, rafting, tennis, pattinaggio, pesca, tiro con l’arco e altri sport divertenti, spettacoli e manifestazioni e tanto altro.

Anche in inverno sono tanti servizi e le attività che possono riempire al meglio le giornate, come: sci e snowboard, sci di fondo, sci alpinismo, escursioni, pattinaggio sul ghiaccio, equitazione sulla neve, Nordic walking sulla neve, scuole di sci, e tanti servizi per bambini.

Il centro termale di Pejo, dispone quindi di una struttura super attrezzata, oltre che accogliente ed ospitale, ci sono varie possibilità di intrattenimento oltre al relax offerto dal centro benessere e dalle cure dei vari trattamenti termali.

Terme di Pejo: trattamenti termali

L’ampia struttura del centro termale di Pejo, situato a Pejo Fonti, consente di trascorrere una piacevole vacanza all’insegna del benessere e della salute. Le sorgenti delle Terme di Pejo, infatti sono ideali per la terapia di varie malattie e patologie delle articolazioni, delle vie respiratorie, urinarie, della pelle, dell’apparato gastroenterico, della circolazione venosa e e linfatica.

Tra i trattamenti termali offerti dal centro termale di Pejo e dalle preziose sorgenti naturali di acqua termale,di Antica Fonte, di Nuova Fonte e di Fonte Alpina, abbiamo:

Cure idropiniche:

La cura idropinica consiste nel bere la giusta quantità di acqua in modo da aiutare il fisico a mantenere attive tutte le funzioni vitali e a regolarizzare il metabolismo, in questo caso si fa ricorso a tutte e tre le sorgenti di acqua termale di cui dispongono le Terme di Pejo.

Si beve infatti: sia l’acqua della Fonte Alpina, povera di sali minerali, facilita lo scioglimento di scorie metaboliche, degli acidi urici, purifica le vie urinarie eliminando i calcoli renella; l’acqua di Antica Fonte, invece ricca di bicarbonato e anidride carbonica che permette di mantenere in soluzione diversi minerali, come ferro, calcio e magnesio, e regolarizza l’intestino; sia l’acqua di Nuova Fonte, effervescente e ricca di sali minerali, utile per le patologie gastroenteriche.

Cure inalatorie:

Al centro termale di Pejo è possibile curare le vie respiratorie tramite la nebulizzazione dell’acqua minerale dell’Antica Fonte, che consente un’azione diretta sulle mucose respiratorie. La cura, ripetuta giornalmente, ha un effetto anti-catarrale e decongestionante.

L’inalazione può avvenire attraverso diverse tecniche come: l’inalazione a getto diretto, l’aerosol ad acqua fluente, l’aerosol sonico, l’aerosol ionico e la doccia nasale micronizzata.

Balnoterapia e Fangoterapia:

La sezione dedicata alla balnoterapia è stata potenziata ed arricchita dai fanghi di acqua termale. L’applicazione di fanghi maturati con l’acqua minerale della Nuova Fonte, riduce le infiammazioni delle articolazioni e scioglie le contrazioni e le tensioni muscolari.

Il ciclo di cura, tramite i fanghi termali, se fatto costantemente e per un lungo periodo, consente un’efficace azione anti-dolorifica duratura nel tempo.

Idrokinesi e Riabilitazione:

Nella piscina termale è possibile sottoporsi al trattamento dell’idrokinesi e fare riabilitazione per le patologie ortopediche, con l’aiuto di fisioterapisti specializzati. L’acqua minerale di Nuova Fonte facilita il recupero della motilità e contrasta i dolori di origine articolare. Al centro termale di Pejo è possibile svolgere un programma di riabilitazione individuale.

Percorso flebologico:

Il trattamento consiste nel continuo passaggio dell‘acqua termale di Nuova Fonte, in due vasche una con acqua fredda e una con acqua calda, suscitando così una sensazione di assoluto piacere alle gambe. La pressione idrostatica e le sostanze chimiche presenti in soluzione determinano infatti l’attivazione dei capillari distribuiti nella cute e nel tessuto sottocutaneo.

Bagno carbo-gassoso:

L’acqua dell’Antica Fonte, con la sua effervescenza naturale e le sue preziose proprietà, dona una piacevole sensazione di relax e benessere. Tutto ciò avviene durante uno speciale bagno realizzato con le bollicine di anidride carbonica, in modo da provocare un delicato e rilassante massaggio naturale sul corpo consentendo così ai minerali disciolti nell’acqua di penetrare in profondità attraverso la pelle. Tutto l’organismo trae beneficio da questo trattamento e dalle proprietà dell’acqua termale.

Terme di Pejo: trattamenti benessere

Le terme di Pejo non sono solo un’apprezzatissima stazione di cura termale, ma è anche una vera e propria oasi di benessere, in cui ci si può prendere cura del proprio corpo e della propria bellezza, in aree completamente dedicate ai trattamenti benessere.

Al centro termale e di benessere di Pejo è infatti possibile ritrovare in senso olistico, il proprio equilibrio psico-fisico grazie a trattamenti che coinvolgono il corpo e l’anima a livello emotivo e sensoriale. Ecco alcuni dei servizi e trattamenti benessere offerti dalle Terme di Pejo: