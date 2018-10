0 visite

Le terme, per chi ama godere dii un sano e sofisticato relax all’insegna del benessere psico-fisico, sono senza dubbio la scelta giusta per trascorrere una vacanza, o anche solo un weekend, lontano dallo stress quotidiano in qualsiasi periodo dell’anno.

La Valle d’Aosta a proposito di terme ci offre centri termali tra i più eleganti e rinomati d’Europa, tra questi spiccano sicuramente le Terme di Saint-Vincent.

Gli stabilimenti termali rappresentano delle vere e proprie oasi di benessere e relax, dove poter ritrovare il proprio equilibrio psico-fisico. Se poi la struttura termale è collocata in una zona suggestiva, immersa nello spettacolo della natura, circondata da vette montuose incantevoli come quelle della Valle d’Aosta, il relax fisico e mentale è garantito.





Le Terme di Saint-Vincent a quanto pare offrono tutto questo: benessere, tranquillità, eleganza, tutto contornato da un panorama naturale mozzafiato.

Il centro termale Saint-Vincent:

Il complesso termale di Saint-Vincent sorge in Valle d’Aosta a pochi chilometri dal confine con il Piemonte e la Svizzera, immerso in un paesaggio naturale unico ed incantevole che rende il centro una location davvero esclusiva.

Lo stabilimento si struttura in 3 piani, il centro di cura originario è stato di recente ampliato con un centro benessere e Spa moderno ed elegante. Ecco cosa offre il centro termale di Saint-Vincent:

tre piscine interne dotate di idromassaggio, getti cervicali e percorsi vascolari: una vasca termale ampia con acqua a 34°, una vasca con vista sulla vallata a 32°, e una vasca di reazione a 27°

dotate di idromassaggio, getti cervicali e percorsi vascolari: una vasca termale ampia con acqua a 34°, una vasca con vista sulla vallata a 32°, e una vasca di reazione a 27° una vasca panoramica esterna con acqua a 36° dotata di idromassaggio e getti cervicali

con acqua a 36° dotata di idromassaggio e getti cervicali tre saune: finlandese, soft e mediterranea

finlandese, soft e mediterranea un bagno di vapore

docce emozionali e cromatiche

e cromatiche cascata di ghiaccio

solarium dotato di tre jacuzzi con vista sulla vallata

dotato di con vista sulla vallata area massaggi e benessere

zona relax con tisaneria

bar a piano terra in cui poter gustare un aperitivo con stuzzichini e specialità della zona

Terme di Saint-Vincent: acqua termale

La sorgente minerale di Saint-Vincent scoperta nel 1770, fu battezzata con il nome Fons Salutis, per le proprietà curative della sua acqua.

L’acqua termale di Saint-Vincent infatti, classificata come bicarbonato-solfato-alcalina-carbonica, svolge un’azione equilibratrice e regolatrice dell’apparato digerente ed è ideale per le cure termali in particolare per curare malattie respiratorie e gastro-enteriche.

Terme di Saint-Vincent: cure termali

Alle Terme di Saint-Vincent ci si può sottoporre a cure termali inalatorie e cure termali idropiniche, avvalendosi delle preziose e benefiche proprietà dell’acqua termale classificata come bicarbonato-solfato-alcalino-bromo-iodica-carbonica.

Le cure inalatorie sono somministrate sia ai bambini che agli adulti per le infiammazioni croniche delle vie respiratorie. Con le cure idropiniche invece, l’acqua di Saint-Vincent svolge, sia a livello gastrico che epatico ed intestinale, un’importante azione equilibratrice e regolatrice, che normalizza le disfunzioni secretorie.

Le cure termali effettuate nel centro di Saint-Vincent sono convenzionate dal Servizio Sanitario Nazionale.

Terme di Saint-Vincent: trattamenti

Sono diversi i trattamenti benessere proposti dal centro termale di Saint-Vincent. Oltre al centro di cure termali infatti, i servizi delle Terme di Saint-Vincent si completano con quelli offerti dal moderno e sofisticato centro benessere e Spa dello stabilimento termale.

Le vasche termali a diversa temperatura, tutte dotate di idromassaggio, getti cervicali e percorsi vascolari, con vista panoramica suggestiva e rilassante, sono solo una parte di ciò che possiamo trovare alle Terme di Saint-Vincent.

A completare l’offerta del centro benessere e Spa infatti ci sono tutta una serie di servizi, trattamenti termali e trattamenti di bellezza e benessere:

Saune: finlandese, soft e mediterranea

bagno di vapore

trattamenti di medicina estetica

trattamenti benessere con fanghi: massaggio con fango drenante e fango decontratturante

massaggio con fango drenante e fango decontratturante trattamenti corpo: modellante, anticellulite

scrub corpo ai Sali dell’Himalaya

trattamenti viso

massaggi: riflessologia plantare, massaggio californiano, massaggio emozionale Hawaiano

Terme di Saint-Vincent: soggiorno

Le Terme di Saint-Vincent rappresentano uno dei migliori centri termali della Valle d’Aosta, ideale per trascorrere una vacanza o un weekend abbandonandosi totalmente al relax e al benessere.

I servizi e la struttura del complesso termale offrono l’occasione di godersi la pace e la bellezza del posto sia in estate che in inverno.

È possibile soggiornare qualche notte all’hotel del centro termale, Hotel de la Ville, dotato di camere e suite lussuose, dall’atmosfera elegante e rilassante, con ingresso gratuito alle terme, oppure è possibile soggiornare in uno dei tanti Hotel convenzionati dal centro termale.

Insomma il relax e il comfort sono garantiti, ma lo è anche il divertimento, dato dalla presenza nei pressi del Centro Termale, oltre che dei caratteristici paesini della Valle d’Aosta, del famoso casinò di Saint-Vincent.