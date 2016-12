22 visite

Le Terme di Sirmione sorgono a Brescia, in Lombardia, e sono riconosciute per le proprietà benefiche delle sue acque. Alle terme di Sirmione il soggiorno è rilassante, accogliente e soprattutto curativo. Le acque termali di Sirmione, sulfuree salsobromoiodiche, con la potenza esfoliante e rigenerativa dello zolfo in combinazione con altri elementi.

L’acqua termale sulfurea salsobromoiodica, che sgorga a 69° da una fonte al centro del lago di Garda, è la protagonista assoluta della Spa Termale Acquaria.

Spa Termale Acquaria

La struttura di Acquaria delle Terme di Sirmione, sofisticata e moderna, è stata concepita per offrire a tutti i suoi ospiti armonia, relax, energia ed equilibrio psico-fisico. Troviamo piscine termali esterne e interne con diversi trattamenti, percorsi benessere e medicina estetica:

piscine termali a 34-36°

docce emozionali

bagni di vapore

idromassaggi e massaggi

L’acqua è alla base di tutto con tre Sale uniche nel genere: Stanza del Sale, la Sala della Musica e del Cielo Stellato, tutti immersi nel fantastico scenario del Lago di Garda. Per offrire una proposta alimentare corretta e coerente con il concetto di benessere termale, alle Terme di Sirmione troviamo:

A cquaria Cafè

Menù Benessere

A cura di personale esperto guidato dalla Dottoressa Anna Villarini, una ricercatrice internazionale e valida nutrizionista. All’Acquaria Cafè troverete prodotti selezionati e solo alimenti di altissima qualità. Tutti certificati e garantiti dalle più aggiornate indicazioni scientifiche.