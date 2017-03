Le migliori terme per bambini

59 visite

Gli effetti benefici e rilassanti delle terme sono ormai noti a tutti. Le acque termali, sin dall’antichità, sono state utilizzate per curare i più svariati disturbi del corpo spesso associati all’età avanzata. Quello che si da meno per scontato è come un weekend alle terme possa essere invece un bel modo per far trascorrere a tutta la famiglia, bambini compresi, un momento di relax volto alla salute anche dei più piccoli. I bambini infatti, sono spesso soggetti a bronchiti, sinusiti, asma e problemi alle orecchie e le acque termali rappresentano un’ottima soluzione di cura inserite in un contesto di vacanza e di gioco.

I migliori centri termali per bambini in Italia

La ricchezza di terme in Italia è dovuta principalmente alla complessa composizione del territorio che nel corso di milioni di anni ha subito profonde modifiche strutturali. La scoperta di numerosi fonti di acque sorgive benefiche hanno portato alla nascita dei cosiddetti centri termali ma c’è da tenere in considerazione che non tutte le acque, per temperatura e composizione, sono adatte ai più piccoli. Nasce dunque l’esigenza di verificare quale centro termale possa essere più adatto all’esigenza dei bambini e quali strutture offrano i maggiori servizi.

Terme di Comano

Tra le più rinomate terme in Trentino adatte ai bambini vi sono sopratutto quelle di Comano. Animazione, bagni colorati, sala giochi e nursery per garantire alle mamme la giusta privacy con il proprio bimbo rendono la struttura particolarmente adatta ai più piccoli e trasformano la cura termale in un allegro gioco.

Grazie alle inalazioni e ai bagni termali di Comano malattie come la rinite allergica, la bronchite cronica e la dermatite atopica sono facilmente curabili.

Terme Abano Montegrotto

Anche le terme in Veneto vantano di un’ottima reputazione. Le Terme di Abano Montegrotto si rivolgono ad un pubblico composto soprattutto da famiglie. I bambini che vivono in città soffrono spesso di asma, bronchiti e laringiti a causa dell’inquinamento e le cure termali di Abano si prestano benissimo benissimo alla soluzione di questi disturbi.

I servizi offerti sono numerosi: family rooms, parchi giochi, ludoteche, culle, lettini, menù ad hoc, sconti sul soggiorno in base all’età.

