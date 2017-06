1.260 visite

Disturbi, patologie, stress, stanchezza o semplicemente desiderio di un po’ di relax: tanti sono i motivi per scegliere una vacanza alle terme. In provincia di Padova si trovano le Terme Preistoriche di Montegrotto, che fa parte del complesso delle Terme Euganee, le acque hanno le stesse proprietà di quelle della vicina Abano.

Le acque del bacino termale di Abano e Montegrotto appartengono alla categoria delle acque sotterranee profonde. La loro unicità nasce dal lungo viaggio che devono percorrere. L’acqua proviene dai bacini incontaminati dei Monti Lessini, nelle Prealpi, e defluisce nel sottosuolo attraverso la roccia calcarea arrivando fino a una profondità di 2000-3000 metri.

E’ trattenuta ad alta temperatura e a forte pressione per un percorso di circa 80 chilometri durante un periodo medio di 25/30 anni arricchendosi di sali minerali fino ad arrivare agli stabilimenti delle Terme Euganee dove sgorga alla temperatura di 87°C.

Benefici delle acque termali di Montegrotto

La ricchezza di sostanze disciolte rende quest’acqua una risorsa termale unica al mondo, classificata, dal punto di vista chimico, come salso-bromo-iodica ipertermale con un residuo fisso a 180°C di 5-6 grammi di sali disciolti per litro.

Lo straordinario valore terapeutico delle acque e dei fanghi di Abano e Montegrotto è dovuto anche alla severità delle norme che disciplinano l’estrazione termale, evitando l’utilizzo indiscriminato delle risorse e il loro depauperamento.

A Montegrotto, uno dei centri termali più rinomati è l’Hotel Terme Preistoriche che offre ai propri ospiti tutti i comfort più moderni. Le piscine termali sono il fiore allʼocchiello dell’Hotel Terme Preistoriche.

Piscine termali di Montegrotto

Le piscine termali di Montegrotto sono il fiore all’occhiello della struttura e sono situate nell’ampio parco dell’hotel, ai piedi dello scenografico Colle di Berta sono a disposizione degli ospiti dalle ore 9:30 a mezzanotte tutti i giorni. La piscina coperta e quella scoperta, a temperature differenziate, sono collegate. Sono dotate d’idromassaggi, percorso Kneipp, idrobikes e aquarunner. L’acqua delle piscine è salso-bromo-iodica.

Le piscine della struttura hanno differenti temperature a seconda dell’esigenza. Possiamo trovare:

piscine panoramiche: coperte e scoperte e collegate tra loro

piscine chalet: coperte e scoperte collegate tra loro e destinate agli ospiti giornalieri esterni

Le piscine chalet sono dotate di getti di acqua arricchiti di ozono. Qual è l’azione del componente naturale dell’atmosfera? L’ozono ha un’azione:

detossinante

tonificante

anti-aging

depurante

rilassante





Oltre alle piscine preistoriche, l’hotel dispone di sauna, bagno turco, palestra, cascate cervicali e campi da tennis.Nel centro estetico dellʼhotel, denominato Preistoriche Spa, potrete dimenticare lo stress, la stanchezza e le preoccupazioni.

Potrete beneficiare di diversi trattamenti come:

riflessologia plantare

hot stone therapy

massaggi drenanti con argilla

hammam marocchino

Spa e trattamenti benessere di Montegrotto

Prendetevi un momento per voi soltanto. Per la vostra bellezza. Per la vostra salute. Professionisti esperti sapranno consigliarvi sul percorso più adatto. Potrete scegliere tra una vasta gamma di trattamenti, tutti di altissima qualità, che sapranno soddisfare ogni esigenza.

Questo è un ottimo momento per approfittare degli ultimi week end di sole: l’offerta serale prevede l’ingresso alle piscine preistoriche a soli € 18,00. Inoltre è possibile usufruire di:

idromassaggi decontratturanti e di riequilibrio corporeo

massaggi cervicali da abbinare all’idromassaggio per sciogliere le tensioni muscolari a carico del collo, spalle e arti.

Si consigliano massimo 3-4 applicazioni continuative.

Prezzi Piscine Preistoriche

Direttamente dal sito web ufficiale, ecco la tabella prezzi 2017 delle Piscine Preistoriche di Montegrotto. Sono però presenti numerose offerte e pacchetti sconto.

Fango Naturale Maturo DOC

Il fango naturale maturo DOC è costituito dall’argilla e dall’acqua ipertermale salsobormoiodica delle Terme Euganee che lo rendono un prodotto naturale unico al mondo dalle proprietà antinfiammatorie equipollenti a quelle dei farmaci di riferimento ma senza effetti collaterali.

La fango-balneoterapia è indicata nella cura delle seguenti patologie:

osteartrosi

osteoporosi

reumatismi

Il fango del Bacino Euganeo arresta la degenerazione della cartilagine e stimola la produzione di endorfine, che aumentano la soglia del dolore. Inoltre il fango termale di Abano e Montegrotto ha proprietà rimineralizzanti. Il servizio è riconosciuto dal SSN e convenzionato dall’ASL.