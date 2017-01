terme-pre-saint-didier

35 visite

In Valle d’Aosta sorgono le Terme Pré Sain Didier, un angolo di pace ai piedi del Monte Bianco, dove rigenerarsi immersi nella natura e prendersi cura della propria salute con programmi di prevenzione. Vuoi dimenticarti dello stress cittadino? Desideri rilassarti in luoghi d’altri tempi? Le terme valdostane sono la scelta giusta per un soggiorno indimenticabile.

Il benessere termale delle terme Pré Saint Didier

Perchè scegliere le terme Pré Saint Didier per il tuo soggiorno? In questa struttura termale troverai tutte le atmosfere e i sapori incontaminati di un tempo. Le calde acque sgorgano dal cuore della montagna come 1000 anni fa. All’interno delle Terme, inoltre, potrai cullarti nelle vasche idromassaggio e le saune costruite in pietra naturale e legno (per un’atmosfera tipica della regione valdostana). Un tuffo nel passato, tra natura, profumi e colori tipici delle fiabe.

Nel centro termale troverai tutti i comfort e i servizi messi a disposizione dalla struttura e dal personale altamente qualificato:

saune , biosaune e saune chalet ognuna con i propri effetti benefici

, e ognuna con i propri effetti benefici bagni di vapore per un effetto purificatore e levigatore della pelle

per un effetto purificatore e levigatore della pelle vasche termali ricche di ferro ottimo per la bellezza e la cura della pelle

sale relax a disposizione degli ospiti della struttura in cui potersi rilassare tra una buona lettura e sogni ad occhi aperti grazie a materassi ad acqua, dondoli e cuscini per creare l’armonia perfetta dei sensi

stanze di sale per respirare i profumi del mare pur stando in montagna