Nella splendida Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, sorgono le Terme Segestane. Un complesso termale che pone l’attenzione sull’importanza e l’efficacia delle sue sorgenti che sgorgano naturalmente ad una temperatura di 44° e 46°C.

Le acque Segestane rientrano a pieno titolo tra le acque ipertermali sulfuree, altamente mineralizzate, ricche di idrogeno solforato e leggermente radioattive. Vuoi scoprire quali sono i benefici di queste acque termali? Quali vantaggi? Perchè scegliere le Terme Segestane per la tua vacanza di relax e benessere?

Terme Segestane: le piscine

All’interno dello stabilimento termale possiamo trovare 3 tipi di piscine termali:

la più grande per nuotare una esterna per i massaggi una coperta con cascate e idromassaggi

Le piscine sono aperte tutto l’anno (fatta eccezione del periodo natalizio dal 20 dicembre al 6 gennaio) con la possibilità di scegliere dei giorni particolari per trascorrere con la famiglia e amici un soggiorno all’insegna del piacere, del divertimento e del benessere psico-fisico. La temperatura delle piscine non supera mai i 39°C.

Terme Segestane: cure termali

Perchè scegliere la Sicilia con le sue Terme Segestane per un soggiorno di relax e benessere? Lo stabilimento ha in dotazione 3 sorgenti di acque sulfuree (come anticipato precedentemente), 2 interne e una esterna vantaggiose per coloro che soffrono di disturbi cutanei e problemi dermatologici: