La Campania è una delle Regioni italiane privilegiate per la presenza di Spa e Terme benessere (leggi le 5 migliori terme in Campania) grazie alla potenza delle sue sorgenti che affondano le radici in tempi antichissimi. Tra queste una menzione partilare meritano le Terme Stufe di Nerone a Bacoli (Na).

Incastonate nella splendida cornice dei Campi Flegrei, le Terme Stufe di Nerone sono riconosciute per i benefici delle sue acque sorgive che sgorgano alla temperatura di 80° e per la possibilità di effettuare percorsi curativi e riabilitativi. Terme Stufe di Nerone offrono questo e tanto altro benessere per un soggiorno di qualità.

Le Stufe Naturali

Proprio come indica il nome stesso dello stabilimento, le Terme Stufe di Nerone sono il fiore all’occhiello delle sorgenti campane grazie alla presenza di 2 stufe naturali (grotte) riscaldate dalle sottostanti acque termali con una temperatura che varia dai 52° ai 55°. L’alta saturazione di vapore delle stufe permette di combattere problemi respiratori, riniti e asma.

La stufa permette inoltre una forte sudorazione importante per il ricambio idrico, favorendo anche un maggiore benessere dell’apparato circolatorio.

Il Parco Termale

Fiore all’occhiello delle terme della costa flegrea è il Parco Termale circondato di ulivi, piscine, sorgenti e saune dove trascorrere un soggiorno o anche una semplice giornata all’insegna del relax assoluto. Le terme di Nerone, infatti, adottano la filosofia del “benessere totale” (corpo e mente in un binomio armonioso e in perfetto equilibrio).

Durante il periodo estivo il Parco offre ai suoi ospiti la possibilità di usufruire di un ristoro all’aperto nel meraviglioso agrumeto e di godere dell’elioterapia (una zona coperta da prato inglese e circondata di melograni, profumo di mirto e sambuco) dove distendersi e prendersi un timido sole.