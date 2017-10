3.554 visite

La dieta americana The Plan, cioè tradotto significa “il piano” è un regime alimentare dietetico ideato dall’esperta di medicina olistica Lyn-Genet Recitas e punta tutto sull’equilibrio tra cibo, sistema immunitario e ormoni. Infatti, secondo l’esperta, la perdita di peso è strettamente legata alla diversità biochimica di ognuno di noi e non tanto al tipo di cibo di per sé.

La Recitas afferma che ci sono cibi più “infiammanti” per il nostro metabolismo, come ad esempio il sushi , il pesce allevato e il riso bianco. Cibi solitamente considerati invece “sani” in molti regimi dietetici.

La dieta iperproteica anti-infiammatoria il piano può essere seguita per un massimo di quindici-venti giorni e promette la perdita da 2 a 9 kg. Ovviamente il risultato sarà proporzionale al grado di sovrappeso iniziale e al peso di partenza. Più siete sovrappeso, maggiori saranno i chilogrammi persi. Ma soprattutto la dieta il piano promette di guadagnare più energia e leggerezza.

Questo regime prevede 1200 calorie al giorno con cibi a basso contenuto calorico e soprattutto con prodotti poco lavorati. Come con qualsiasi altra dieta, è importante essere in buona salute, quindi sempre consultarsi con il proprio medico di fiducia per esaminare insieme eventuali controindicazioni a seguire un regime così rigido.





Come seguire la dieta The Plan

Ecco alcuni consigli per chi desidera avvicinarsi alla dieta il piano:

La giornata prevede da 4 a 6 piccoli pasti e spuntini e tutte le ricette devono prevedere poca elaborazione, utilizzando soprattutto le materie prime della cucina.

Mangiare lentamente, masticando a lungo e con costanza. Questo darà il tempo al cervello per innescare il senso di sazietà.

E’ necessario bere molta acqua, almeno 10 grandi bicchieri al giorno, ma sempre lontano dai pasti.

Assumere quotidianamente un multi-vitaminico in modo da ricevere tutte le sostanze nutritive di cui l’organismo necessita.

Ecco la dieta nel dettaglio.

Lunedì

Colazione con caffè e fette biscottate.

Pranzo con due uova sode con spinaci.

Cena con bistecca ai ferri, insalata verde e sedano.

Martedì

Colazione con caffè e pane al latte.

Pranzo con bistecca ai ferri, insalata verde e un frutto a piacere.

Cena con prosciutto cotto e insalata verde.

Mercoledì

Colazione con caffè e yogurt arricchito con muesli a base di lino.

Pranzo con due uova sode, insalata verde e pomodori.

Cena con prosciutto cotto e insalata verde.

Giovedì

Colazione con caffè e fette biscottate.

Pranzo con un uovo sodo, formaggio svizzero e carote in insalata.

Cena con yogurt naturale e frutta a piacere.

Venerdì

Colazione con caffè e pane al latte.

Pranzo con pesce lesso con pomodori.

Cena con bistecca ai ferri e insalata verde.

Sabato

Colazione con caffè e yogurt arricchito con muesli a base di lino.

Pranzo con pollo alla griglia e insalata verde.

Cena con due uova sode con insalata di carote.

Domenica

Colazione con tè al limone.

Pranzo con bistecca ai ferri e frutta a piacere.

Cena con pesce lesso con insalata.

Consigli

Dall’ottavo giorno si ricomincia la dieta dall’inizio per altri sette giorni.

A metà mattina e a merenda si deve mangiare yogurt naturale oppure un frutto a piacere.

Come “spezzafame” è possibile mangiare muesli a base di lino.

Durante questo regime dietetico è vietato assumere alcool, bibite gassate e zucchero (niente dolci o marmellate).

L’acqua non va mai consumata durante i pasti.

La verdura è possibile condirla con olio d’oliva extra-vergine, aceto e spezie, ma non va mai salata e non vanno utilizzate salse di nessun tipo.

The Plan Funziona?

Ogni individuo ha una biochimica diversa, per questo è difficile stimare esattamente i chili che si perderanno. Il vantaggio di questa dieta è che non sono previste “quantità”, per cui non è necessario pesare il cibo. La controindicazione principale è non essere equilibrata: mancano i carboidrati, le fibre e le proteine assunte sono esagerate. Inoltre, la colazione è molto povera per riuscire ad affrontare energicamente la giornata.