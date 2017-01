Tintura di propoli contro virus e infezioni

25 visite

Esiste un prodotto unico che da solo riesce a sconfiggere la maggior parte di virus, batteri e infezioni fungine, la tintura di propoli! Tutti conosciamo le proprietà benefiche della propoli, usata in particolare contro le infiammazioni, mal di gola e raffreddore. Questa sostanza viene prodotta in modo molto particolare (disgustoso per i deboli di stomaco), mescolando l’enzima digestivo delle api con sostanze resinose prodotte dalle piante.

Il risultato è la propoli, sostanza adesiva di cui le api hanno bisogno per pulire gli alveari e proteggere se stesse da attacchi esterni. Gli umani invece la usano per scopi medicinali. Vediamo perchè la propoli (in particolare la tintura) è considerata l’unico prodotto contro virus e infezioni fungine.

Proprietà curative della propoli

Tutti siamo a conoscenza degli effetti benefici della propoli, ma la medicina moderna non ha ancora scoperto l’utilità e l’efficacia di questa sostanza da punto di vista medico-scientifico. Sappiamo solo che viene utilizzata nei modi più svariati:

masticata

aggiunta al latte (soprattutto nei sintomi influenzali)

(soprattutto nei sintomi influenzali) tintura madre ad uso esterno e interno

Usi esterni e interni della tintura di propoli

In che modo la tintura di propoli viene impiegata ad uso esterno o interno? Quando prendiamo la propoli per bocca (uso orale) lo facciamo per:

rafforzare il sistema immunitario ridurre le infiammazioni combattere i radicali liberi e purificare (antiossidante)

Per uso topico, quindi esterno, la tintura di propoli serve invece a:

disinfettare le ferite accelerare la guarigione delle ferite anestetizzare zone infiammate rigenerare la pelle eliminare le infezioni fungine

Altri usi della tintura di propoli

Medici e specialisti, pur non avendo la certezza scientifica dei benefici della sostanza, la consigliano per trattare diverse malattie e condizioni di salute. La tintura di propoli viene prescritta per:

sinusiti

tonsilliti

faringiti

otiti e infiammazioni otorino-laringoiatre

e infiammazioni otorino-laringoiatre bronchiti e polmoniti

herpes

influenza

problemi dentali

problemi ginecologici

disturbi gastro-intestinali