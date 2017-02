Tipi e caratteristiche del latte vegetale

889 visite

Il latte di origine animale, in particolar modo quello vaccino, è tra i più consumati ma cresce progressivamente il numero di chi vi rinuncia per scelta come i vegani o per necessità come nel caso di chi soffre di intolleranza al lattosio e di chi infine inserisce nella propria dieta il latte vegetale aprendosi a nuovi sapori.

Esistono diversi tipi di latte vegetale, ognuno con caratteristiche diverse legate alla specifica pianta da cui si ricava ma in linea generale sono accomunati dall’assenza di lattosio, caseina, colesterolo e calcio e dalla presenza di vitamine B, fibre e sali minerali.

Ampiamente diffuso nella grande distribuzione qualunque sia il tipo di latte vegetale scelto (soia, avena, riso, mandorle, ecc) andrebbe acquistato sempre facendo attenzione alla provenienza biologica (per evitare eventuali tracce di pesticidi) e che non vi siano stati addizionati grassi.

Latte di soia

In origine bevanda tipica dei paesi orientali oggi il latte di soia è ampiamente diffuso nel nostro Paese ed è il primo latte vegetale che viene in mente ai più. Viene estratto dai “fagioli gialli” e al di là del gusto che può essere più o meno apprezzato (spesso viene venduto aromatizzato) il latte di soia ha importanti caratteristiche essendo totalmente privo di colesterolo ma ricco di grassi insaturi e di proteine.

Povero di calorie risulta facilmente digeribile ed è indicato se si soffre di diabete perchè libera lentamente gli zuccheri. La presenza di isoflavonoidi rende il latte di soia una bevanda utile durante la sindrome premestruale e la menopausa quando aiuta ad attenuare le vampate di calore e a prevenire osteoporosi e aumento di peso.

Latte di mandorle

Nato nei monasteri siciliani il latte di mandorla è una tipica bevanda estiva che ben si presta a sostituire il latte animale in numerose preparazioni. Si ricava dall’infusione e dalla spremitura a freddo delle mandorle che lo rendono ricco di antiossidanti (vitamina E) e acidi grassi polinsaturi, ma è al tempo stesso una bevanda alquanto calorica, a metà strada tra un latte intero e uno parzialmente scremato.

Il latte di mandorle può essere preparato anche in casa tritando delle mandorle (già pelate) da unire allo zucchero, chiudendo il tutto in un canovaccio che va messo in infusione in acqua per circa 6 ore trascorse le quali il canovaccio va strizzato e il latte di mandorle imbottigliato e conservato in frigorifero. Leggi anche latte di mandorle bio: come prepararlo in casa.

Latte di riso

Il latte di riso, da non confondersi con l’acqua fermentata che si usa per i capelli, ha un sapore molto dolce e inconfondibile dato dall’elevato contenuto di zuccheri presenti che ne fanno una riserva di energia subito disponibile e una bevanda facilmente digeribile. Se da un lato l’assenza di lattosio, di glutine e di colesterolo sono dei pregi del latte di soia non bisogna dimenticare che è privo o carente di alcuni nutrienti importanti come vitamine (soprattutto D e B12) e proteine.

Il latte di riso viene generalmente addizionato con olio di girasole ma al momento dell’acquisto bisogna fare attenzione alla provenienza o alla presenza di olio vegetale no meglio specificato(es. olio di palma)

Latte di avena

Il latte di avena ha in comune con il latte di riso la presenza di zuccheri semplici subito disponibili che ne fanno una bevanda “energetica” ma a questi si uniscono anche una buona quantità di proteine e di fibre. Non contiene colesterolo ed anzi è annoverato tra gli alimenti in grado di ridurre quello “cattivo” LDL. Un altro elemento in comune con il latte di riso è l’aggiunta di oli vegetali, soprattutto girasoli, al momento della commercializzazione.

Latte di cocco

Il latte di cocco, da non confondersi con l’acqua contenuta all’interno del frutto, viene estratto per spremitura della polpa grattugiata ed è un ingrediente utilizzato per la preparazione di dolci, per essere montato come panna (in Italia) e di diverse pietanze e salse (Asia). Molto simile ad altri tipi di latte vegetale per l’assenza di lattosio, proteine e colesterolo il latte di cocco è però molto calorico con 230 kcal ogni 100 grammi per la considerevole componente lipidica.