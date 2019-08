Tisana depurante e drenante fai da te

Le tisane detox hanno vissuto negli ultimi anni un momento di ribalta, grazie anche alle moltissime star e starlette che le pubblicizzano sui social.

Ma, invece di acquistarne una, e far arricchire queste dive televisive perché non prepararcene una a casa dove possiamo scegliere con cura gli ingredienti, preparare un qualcosa di genuino e, soprattutto, non spendere una fortuna?

Se vi dicessimo che è possibile prepararsi una buonissima tisana detox con ingredienti semplici (pensate che alcuni di questi possono essere comprati al supermercato nel reparto delle spezie) ci credereste? Continuate a leggere, allora.

Come e quando bere questa tisana?

Per beneficiare delle proprietà detox e drenanti di questa tisana si consiglia di berla per 14-15 mattine di fila, quindi il ‘trattamento’ dura per circa due settimane e non va ripetuto spesso, una volta ogni 3-4 mesi e sempre dopo aver consultato un medico.

Per ottenere benefici ovviamente va affiancata a uno stile di vita sano: molta acqua, cibo giusto e le necessarie ore di sonno e attività fisica, magari una bella passeggiata. Ma queste regole sarebbe bene seguirle a prescindere del periodo detox eheh

Ingredienti della tisana detox

20 grammi di foglie di menta secca

20 grammi di finocchietto/semi di finocchio

10 grammi di radice di tarassaco

10 grammi di foglie di melissa

10 grammi di radice di liquirizia da fare a pezzettini

5 grammi di erba mate (facoltativa)

La menta è rinfrescante e riattiva il corpo e la mente, aiutando le funzioni del fegato, così come il tarassaco. Il finocchio e il mate sono digestivi e favoriscono il drenaggio dei liquidi. Il mate inoltre dà un pieno di energia, in sud america è utilizzato come il caffè. La melissa è calmante e rilassante, ha un ottimo profumo ed è usata per curare l’ansia. La liquirizia dà un ottimo sapore pungente e aromatico ed è perfetta per chi soffre di pressione bassa, da evitare se si soffre di pressione alta (anche il mate).

Ovviamente non improvvisatevi e consultate un medico perché magari c’è qualche erba che può farvi male. La salute al primo posto!

Procedimento

Spezzettare grossolanamente con le mani tutte le foglie e unirle in una ciotolina. Col coltello, tagliare a pezzettini le radici e unirle alle albe. Il profumo sarà inebriante! Conservare in un luogo fresco e asciutto in un contenitore ermetico che non ne disperda il profumo.

Come preparare la tisana?