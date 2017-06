Tisana fitoterapica super snellente per l’estate

153 visite

Chi di voi non desidera arrivare in forma e soprattutto sgonfia alla prova costume? Oltre a fare attività fisica e seguire una dieta sana ed equilibrata, un aiuto dell’ultimo minuto potrebbe arrivare da piante mediche.

Si a una tisana super-snellente che sfrutta la sinergia dei principi attivi di 5 erbe:

fucus

liquirizia

melissa

gramigna

finocchio

Per velocizzare il dimagrimento via libera anche alla Garcinia Cambogia, un frutto esotico da sempre usato contro l’obesità dell’Ayurveda (la medicina tradizionale indiana).

Scopriamo insieme le proprietà snellenti di ognuno dei principi attivi e in ultimo la ricetta miracolosa alle 5 erbe.

Alga fucus

Chiamata anche quercia marina, cresce lungo le coste e per questo è molto ricca di iodio e viene usata per attivare il metabolismo e velocizzare il dimagrimento in vista della tintarella.

Grazie alle fibre, l’alga fucus è ottima anche per regolare l’intestino e combattere la stipsi.

Liquirizia

La liquirizia protegge e disinfiamma la mucosa dello stomaco. Inoltre:





contrasta il gonfiore addominale

aiuta ad eliminare le feci stagnanti

Il suo principio attivo, la glicirrizina, alza la pressione sanguigna.

Melissa

La melissa è un principio attivo importante perchè placa la fame e migliora il sonno. Per un’efficace tisana da bere dopo cena, basta lasciare in infusione un cucchiaio di foglie in una tazza di acqua bollente per 10 minuti, Filtrare e bere.

Gramigna

La gramigna o grano selvatico ha importanti proprietà diuretiche e depurative. Si usano i rizomi della gramigna che sono veri e propri depositari di principi attivi.

Finocchio

Del finocchio si usano i semi aromatici con proprietà digestive e carminatuve. I semi del finocchio sono utili anche a combattere ed evitare l’accumulo di gas addominali e meteorismo.

Garcinia Cambogia

Abbiamo anticipato l’importanza della garcinia cambogia in fitoterapia e non solo. Essa è adatta nella fase di attacco di diete particolarmente snellenti. La garcinia:

regola la fame

stimola il metabolismo

riduce il peso corporeo

Questo rimedio va usato in estratto secco: 1-2 compresse da assumere 30 minuti prima dei pasti principali (pranzo e cena).

Ricetta dea tisana super-snellente

Preparare la tisana super-snellente e dimagrante alle 5 erbe è facile. Gli ingredienti sono:

20 g di alga fucus

30 g di semi di finocchio

10 g di radice di liquirizia

10 g di foglie di melissa

10 g di rizomi di gramigna

Lasciare in infusione per 10 minuti un cucchiaio di erbe in una tazza d’acqua bollente e berne una o due al giorno. Chiedere consiglio al medico prima di assumere la tisana e altri prodotti fitoterapici anche se molto sicuri.