Tisana zenzero e cannella: come prepararla?

Sei in cerca di idee per preparare una tisana fatta in casa dalle proprietà benefiche ma soprattutto dal sapore piacevole? Allora prova la tisana zenzero e cannella!

Un rimedio naturale profumato e gustoso, particolarmente indicato durante la stagione invernale in quanto presenta proprietà antisettiche e decongestionanti sui muchi e le vie respiratorie (proprie anche della tisana zenzero e limone) ma comunque indicato tutto l’anno visto che stimola la perdita di peso ed aiuta la digestione. La tisana zenzero e cannella è inoltre da considerarsi un toccasana contro la nausea,le indigestioni di varia origine, presenta delle note proprietà antiossidanti e riduce i livelli di colesterolo nel sangue.

L’abbinamento dello zenzero e della cannella nelle tisane dà vita ad un perfetto connubio di gusto, profumo e benessere. In realtà le due spezie hanno delle proprietà molto simili che sono potenziate dalla loro combinazione:

Inoltre, sia durante i mesi invernali che quelli estivi, lo zenzero e la cannella riscaldano il corpo stimolando il processo di sudorazione.

Come preparare la tisana zenzero e cannella?

Pochi minuti e la tua tisana zenzero e cannella sarà pronta da gustare! Un consiglio: acquista la radice di zenzero e conservala in frigo (potrai anche usarla come condimento in cucina) e la cannella in corteccia (anche questa può tranquillamente essere conservata in frigorifero ed è ottima anche nella preparazione dei dolci). Se acquistati “freschi” le proprietà benefiche dello zenzero e della cannella sono amplificate.

1 litro di acqua naturale

6 fettine di zenzero (può anche essere grattugiato per ottenere un sapore più forte)

1 stick di cannella in corteccia

1 cucchiaino raso di zucchero di canna o di miele.

Dopo aver portato l’acqua in ebollizione aggiungi lo zenzero e lascia in infusione per un paio di minuti. Aggiungi la corteccia di cannella e lascia in infusione per altri due minuti. Aggiungi infine, in base ai tuoi gusti, un cucchiaino raso di miele o zucchero di canna per addolcire la tua tisana. Se la gusti in estate, puoi realizzare una bevanda dissetante conservandola in frigo.

Le varianti della tisana zenzero e cannella

Se stai seguendo una dieta dimagrante e vuoi velocizzare la perdita di peso aggiungi alla tisana del succo di limone e bevila al mattino a stomaco vuoto e la sera prima di andare a dormire. Per eliminare i tuoi chili di troppo sono inoltre molto utili le tisane brucia grassi da preparare in casa.

Se invece hai degli stati influenzali, con tosse o raffreddore, scegli dei mieli speziati, per esempio di castagno o eucalipto. Per estrarre una quantità maggiore di principi attivi puoi inoltre decidere di preparare dei decotti di zenzero e cannella, basta lasciar bollire le spezie insieme all’acqua invece di lasciarle in infusione ed il risultato è garantito!