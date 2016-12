Come preparare la tisana zenzero e limone?

Stai cercando un rimedio naturale al raffreddore e mal di gola? Prova la tisana zenzero e limone! L’arrivo dell’autunno segna purtroppo anche l’inizio di un lungo periodo fatto di tutti quei disturbi più o meno gravi collegati al freddo e all’umidità che si raggruppano sotto il nome di influenza: tosse e mal di gola, raffreddori leggeri o che chiudono il naso, fino ad arrivare alla febbre sono sicuramente i più frequenti.

Una volta comparsi questi disturbi è importante non sottovalutarli e pensare che possano andar via da soli così, per guarire e sentirsi subito bene, oltre alla medicina e ai farmaci in questi casi possono essere di grande aiuto i cosiddetti rimedi della nonna, una serie di rimedi naturali che sfruttano le proprietà benefiche di diversi elementi combinati tra loro.

Una preparazione molto semplice e utile in caso di tosse, mal di gola e raffreddore, classici sintomi influenzali, è lo sciroppo a base di limone, miele, zenzero ed anice stellato, quattro ingredienti che già da soli hanno proprietà antisettiche e antinfiammatorio ma che combinati diventano un buon rimedio per combattere i batteri, calmare la tosse e svolgere una funzione espettorante.

Per preparare lo sciroppo occorrono:

Come prima cosa bisogna lavare il limone e tagliarlo a fette sottili, privandolo dei semi ma non della buccia (per questo motivo bisogna scegliere un limone biologico), successivamente si passa allo zenzero fresco che va pelato e tagliato anche questo a fette sottile.

In un vasetto sterilizzato di vetro bisogna versare un primo strato di miele, scegliendo il tipo che più piace: il miele, soprattutto in inverno, tende a cristallizzare ma per questa preparazione è necessario che sia liquido altrimenti si hanno difficoltà a versarlo; per sciogliere il miele basta metterlo a bagnomaria e in pochi minuti sarà pronto all’uso.

Dopo aver versato il primo strato di miele si passa ad alternare una fetta di limone con una di zenzero, regolandosi con i 4 frutti di anice stellato in modo che siano distribuiti per tutto il vasetto (l’anice è facoltativo se il gusto non piace). Terminati gli ingredienti e la stratificazione si versa il miele fino a riempire tutto il vasetto avendo cura di evitare la formazione di bolle d’aria spostando leggermente il contenuto del vasetto così da permettere al miele di distribuirsi ovunque.

Una volta riempito completamente il vasetto di miele bisogna chiuderlo e tenerlo in frigo, lasciandolo riposare per almeno 3-4 giorni prima di utilizzarlo. Durante questo breve lasso di tempo in frigorifero la pectina contenuta nella buccia del limone renderà il suo succo e il miele una sorta di gelatina che al momento dell’uso va sciolta in una tisana o the o semplicemente in un bicchiere di acqua calda ma non bollente. Ecco pronta la tisana zenzero e limone!

All’occorrenza quando si vuole avere un po’ di sollievo da raffreddore e mal di gola basta sciogliere un cucchiaino del rimedio a base di limone,zenzero e anice stellato che si conserva in frigorifero anche per un mese.

LEGGI ANCHE: I vari tipi di miele