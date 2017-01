Tisane brucia grassi: addio chili di troppo!

31 visite

Le tisane brucia grassi rappresentano contemporaneamente un ottimo rimedio per tornare in forma ed eliminare i chili di troppo in tempi bravi ed un immancabile alleato quotidiano per smaltire il grasso e gli adipi accumulati.

La natura ci mette a disposizione moltissimi alimenti che aiutano a bruciare i grassi in eccesso, drenare i liquidi, e disintossicare l’organismo (ad esempio con le tisane depurative).

Alimenti con proprietà brucia grassi nelle tisane

Note per le proprie proprietà brucia grassi sono soprattutto le erbe amare come il tarassaco, la cicoria, la malva, il rabarbaro, quelle aromatiche come la cannella, lo zenzero con il suo sapore quasi piccante (per esempio nella tisana zenzero e limone).

Nelle tisane brucia grassi questi alimenti vengono spesso combinati con altre erbe o spezie con proprietà drenanti, disintossicanti e depurative come il tiglio, ortica, tè verde, finocchio, betulla, valeriana, camomilla, acquiseto, matè,cicoria, pilosella.

Come preparare tisane brucia grassi fai da te: le ricette

Le combinazioni sono davvero tante e, con un pò di fantasia, si possono realizzare in poco tempo tisane per dimagrire da poter consumare in qualsiasi momento della giornata. Bisogna soltanto scegliere le tisane più adatte alle proprie esigenze. Ecco alcune idee.