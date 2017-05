Torcicollo: cause e rimedi naturali

180 visite

Il collo è una parte del corpo molto sensibile ai colpi d’aria, posizioni scorrette e stress emotivo. Il collo è molto esposto a fattori esterni e quando i muscoli si contraggono, il flusso del sangue verso questi tende a diminuire e ciò può causare dolori fastidiosi.

Quali sono le cause principali del dolore al collo? Quali rimedi possiamo applicare per alleviare i sintomi del torcicollo? Scopriamo insieme come trattare questo problema concentrandoci anche su eventuali consigli e trucchi per prevenire il fastidioso dolore al collo.

Cause del torcicollo

Il dolore al collo, meglio conosciuto come torcicollo è un fastidio comune a molte persone e che impedisce la normale rotazione della testa e il corretto svolgimento delle semplici attività quotidiane. Questo disagio è legato all’eccessiva contrattura dei muscoli laterali del collo ed è accompagnato da un forte stato doloroso. Le cause sono diverse:

cuscino sbagliato (troppo basso o troppo alto)

(troppo basso o troppo alto) postura scorretta (alla scrivania o in automobile)-leggi ginnastica posturale

(alla scrivania o in automobile)-leggi sbalzi di temperatura stagionale

stagionale finestrino dell’auto aperto

dell’auto aperto tensioni muscolari

forte stress

cervicale

capelli bagnati per troppo tempo

per troppo tempo esposizione a correnti d’aria

passaggi repentini caldo-freddo

aria condizionata

ventilatori

traumi fisici ( colpi di frusta, movimenti bruschi, strappi muscolari)

strappi muscolari) sollevamento pesi

In tutti questi casi è fondamentale intervenire immediatamente per non peggiorare i sintomi e l’infiammazione. Esistono delle cure naturali per alleviare i fastidi e dolori da torcicollo. Vediamoli insieme nel prossimo paragrafo.





Rimedi naturali per il torcicollo

Ecco alcuni rimedi efficaci naturali per intervenire tempestivamente e in modo risolutivo sul problema del dolore al collo:

impacchi caldo/freddo: Gli impacchi freddi (ghiaccio) sono utili in caso di infiammazione al collo. Gli impacchi caldi , invece, sono utili in caso di contratture muscolari e per sciogliere le tensioni

Gli impacchi (ghiaccio) sono utili in caso di al collo. Gli impacchi , invece, sono utili in caso di e per sciogliere le tensioni massaggi : in caso di contratture muscolari del collo, affidarsi a mani esperte

: in caso di contratture muscolari del collo, affidarsi a mani esperte relax : rilassatevi in una zona tranquilla distese e respirate profondamente per attutire ansie e tensioni

: rilassatevi in una zona tranquilla distese e respirate profondamente per attutire ansie e tensioni pomate erboristiche: a base di aloe vera, arnica, balsamo di tigre da applicare sulla zona del collo interessata dal dolore

Consigli utili per prevenire il torcicollo

Il dolore al collo o torcicollo può essere evitato con la prevenzione. Alcuni suggerimenti utili dettati dal buon senso possono essere considerati vere e proprie indicazioni mediche. E’ importante sempre rivolgersi al medico. Una buona prevenzione consiste in alcune accortezze fondamentali per non soffrire di “mal di collo” e minare il benessere della quotidianità. Ecco cosa fare:

coprire il collo: utilizzare sciarpe o foulard durante viaggi in auto, treno e nei passaggi in negozi con aria condizionata

durante viaggi in auto, treno e nei passaggi in negozi con aria condizionata usare un cuscino anatomico per la cervicale e adatto alle esigenze personali

per la cervicale e adatto alle esigenze personali praticare yoga o 5 esercizi basilari

usare un buon materasso

eliminare le cattive abitudini come tenere il capo troppo inclinato al lavoro o troppo rivolto verso l’alto

Inoltre evitare di sollevare pesi troppo pesanti, evitate di roteare il collo se non conoscete le giuste manovre, cercate di non stressarvi e di tenere sempre capo e corpo allineati. In caso di disturbo rivolgersi subito a un medico per evitare di peggiorare la situazione e ricorrere a cure farmacologiche con farmaci e infiltrazioni varie.