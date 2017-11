La torta in tazza cotta al microonde

6.735 visite

Quante volte viene voglia di “qualcosa di buono” ma la sola idea di dover aspettare tra preparazione e cottura in forno fa desistere dal pasticciare qualcosa? Fortunatamente per tutti gli impazienti e i meno esperti nel settore dolci esistono delle ricette veloci e facilissime da preparare, come la mug cake, la torta in tazza cotta nel microonde, proposta da Benedetta Parodi nei suoi famosi Menù.

Oltre al vantaggio di avere una cottura velocissima (un paio di minuti) la torta in tazza non ha bisogno di bilancia perchè le dosi sono in cucchiai, quindi è davvero un procedimento facile per cui non c’è bisogno di chissà quale strumentazione.

Gli ingredienti per preparare la mug cake sono (4 persone):





2 cucchiai di latte

3 cucchiai di olio di semi

2 cucchiaio di crema di whiskey

1 uovo

1/2 cucchiaino di lievito

1 cucchiaino di vanillina

2 cucchiai di nutella o crema alla nocciola

1 cucchiaio di cacao

4 cucchiai di zucchero

4 cucchiai di farina

Il procedimento come detto è molto semplice, infatti bisogna prima mescolare in una ciotola il latte, l’olio di semi e la crema di whiskey e poi si aggiungono tutti gli altri ingredienti e si amalgama il tutto, preferibilmente senza lasciare grumi.

Si versa il composto direttamente nelle tazze mug, mantenendosi leggermente più bassi rispetto al bordo e si passa in microonde per 2-3 minuti a 800 watt. La torta è una sorta di souffle e prima di servire (direttamente in tazza) può essere decorata e arricchita con una spruzzata di panna montata o con una classica spolverata di zucchero a velo.

La ricetta della torta in tazza proposta da Benedetta Parodi è la più gustosa per la presenza della crema di whiskey e della nutella, ma se mancano in casa la torta sarà buonissima anche senza, variando leggermente le dosi: (ad esempio 2 cucchiai di cacao amaro invece di 1 e 3 cucchiai di latte invece di 2).

Oltre alla cottura in microonde si possono preparare torte senza forno anche con la cottura in padella.