Trapianto di capelli: Istituto Helvetico Sanders

La caduta dei capelli è un problema che coinvolge la maggior parte della popolazione maschile. Il problema non è solo estetico, ma diventa soprattutto un disagio con se stessi. Dopo aver approfondito diversi rimedi anti-caduta, quando non si raggiunge l’obiettivo desiderato ci si rivolge al trapianto (considerato la soluzione definitiva).

la scelta della struttura a cui rivolgersi per fare un trapianto di capelli è fondamentale per la soddisfazione finale del risultato. L’Istituto Helvetico Sanders (con 30 anni di attività qualificata) si è affermata sul mercato come la soluzione italiana per il benessere psico-fisico, per non avere più problemi estetici e soprattutto aumentare la propria autostima.

La perdita di capelli riflette sugli aspetti relazionali e sociali delle persone. L’Istituto mette a disposizione strutture all’avanguardia e personale qualificato per far sentire a proprio agio il paziente e regalargli oltre al sogno di riavere i capelli, anche un’esperienza emozionale a 360°.

La qualità dell’Istituto salernitano

L’Istituto è la migliore scelta tra le varie alternative grazie alla tecnica all’avanguardia che usa per il trapianto dei capelli. La tecnica impiegata si chiama FUE, non è invasiva e in poche ore risolve il problema senza lasciare cicatrici. I trattamenti utilizzati sono naturali al 100% e formulati con protocolli collaudati e personalizzati, senza controindicazioni.