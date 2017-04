Trattamenti allo zenzero per combattere la caduta dei capelli

123 visite

Lo zenzero è conosciuto per le sue proprietà mediche. Non tutti forse sanno che è anche un eccellente trattamento per i capelli. Da secoli rende la capigliatura delle donne indiane forte e lucente e, adesso, i segreti del suo apporto benefico sulla chioma si sta diffondendo anche nel mondo occidentale.

Per sfoggiare una chioma impeccabile e curata, questo ingrediente naturale può essere estremamente efficace.

Benefici dello zenzero sui capelli

Previene la caduta eccessiva dei capelli

La radice di zenzero fresco contiene magnesio, potassio, fosforo e vitamine che provvedono a nutrite adeguatamente i follicoli capillari, rendendoli forti e resistenti alla caduta.

Controlla la forfora

Forfora e caduta dei capelli spesso vanno di pari passo. Questo avviene perché la cellule morte ostruiscono i follicoli, stimolando la caduta dei capelli. Lo zenzero possiede potenti proprietà antimicrobiche che aiutano a ridurre la forfora e, di conseguenza, a frenare la caduta dei capelli.

Contrastare i capelli secchi

La mancanza di una giusta idratazione rende i capelli fragili e tendenti a spezzarsi. Lo zenzero agisce come un balsamo naturale, combattendo la secchezza e ripristinando la salute della chioma.

Migliora la circolazione

Lo zenzero contiene catene di acidi grassi, come l’acido linoleico, che nutre i capelli mantenendoli sani e forti. Una buona circolazione sanguigna stimola l’attività dei follicoli capillari evitandone la caduta precoce.

Come usare lo zenzero sui capelli

Si crea spesso confusione circa il giusto formato di zenzero da usare per i trattamenti sui capelli. La polvere di zenzero è forse la scelta più conveniente: le radici di zenzero fresche infatti contengono più quantità di elementi nutritivi che aiutano a migliorare la salute dei capelli.

La polvere di zenzero già pronta e confezionata può avere al suo interno degli agenti coloranti che potrebbero lasciare un alone giallo sulle chiome chiare, anche per questo è sempre consigliabile acquistare la radice intera per poi provvedere a sbriciolarla autonomamente.

Potete incorporare lo zenzero nella vostra routine di bellezza per capelli seguendo questi semplici trattamenti casalinghi: