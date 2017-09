Pelle perfetta con i trattamenti casalinghi a base di tè verde

59 visite

Prendersi cura della propria pelle non è sempre un lavoro facile, specialmente durante i mesi molto caldi, quando l’epidermide tende a soffrire la disidratazione dovuta alla perdita dei liquidi tramite il sudore.

Tentare di ripristinare il giusto livello di acqua nel nostro corpo è il primo fondamentale passo da compiere per scongiurare inestetismi e invecchiamento dei tessuti: per questo bisogna bere molta acqua durante la giornata.

Per avere sempre una pelle impeccabile, la natura ci viene in aiuto con un prodotto in grado di donarle un’invidiabile bellezza: il tè verde. Oltre che per una salutare bevanda, il tè verde può essere utilizzato come ingrediente principale per preparare maschere, scrub e trattamenti di bellezza.

Il suo ricco contenuto di antiossidanti aiuta a proteggere la pelle dall’azione dei radicali liberi, responsabili del decadimento precoce delle cellule, mantenendola tonica, sana e luminosa a lungo. Scopriamo i migliori rimedi casalinghi a base di tè verde per un viso giovane e bello.





Trattamento contro l’acne

Il tè verde è un ottimo rimedio per contrastare i fastidi legati all’acne. Per preparare un trattamento adatto allo scopo, lasciate in infusione una bustina di tè verde all’interno di una tazza di acqua bollente e attendete che la soluzione raggiunga la temperatura ambiente.

A questo punto, rimuovete la bustina di tè dalla tazza e cominciata da applicare la tisana su tutte le zone del viso interessate dall’acne. Lasciate in posa per circa 15 minuti e poi lavate via il tutto con della semplice acqua. Assicuratevi di asciugare accuratamente il volto con un asciugamano pulito e procedete all’applicazione della vostra crema idratante abituale.

Ripetere questo trattamento con costanza aiuterà a riscontrare notevoli benefici contro l’acne e a prevenirne la formazione futura.

Esfoliare la pelle

Prendete una tazza di acqua bollente e inserite al suo interno due filtri di tè verde. Attendete che la soluzione si raffreddi e versate nelle tazza due cucchiai di zucchero. Il vostro scrub casalingo è già pronto.

Massaggiatelo delicatamente sul viso con movimenti leggeri e circolari, poi sciacquate con acqua fresca e applicate un buon prodotto idratante.

Le sostanze anti-età presenti nel tè verde doneranno numerosi benefici all’epidermide e, grazie all’azione esfoliante, penetreranno meglio nella pelle. Questo scrub elimina cellule morte e impurità dal viso, in più ha un effetto illuminante e schiarente.

Minimizzare i pori

Un’altra caratteristica fondamentale del tè verde è la sua capacità di minimizzare i pori troppo evidenti. I pori dilatati sono in genere associati all’avanzare dell’età, ma grazie a questo trattamento è possibile donare al viso un aspetto più giovane. Mettete in infusione due bustine di tè verde in una tazza di acqua bollente.

Attendete una decina di minuti, poi rimuovete i filtri dall’acqua e lasciate che la soluzione si raffreddi leggermente. A questo punto, versate nella tazza 2-3 gocce di olio di lavanda e olio di tea tree.

Prendete una vaschetta di stampini per il ghiaccio e versate il tutto all’interno, poi riponeteli nel freezer per qualche ora. Una volta pronti, passate i cubetti ghiacciati su tutto il viso, con movimenti circolari, fino a completo scioglimento.

Illuminare la pelle

Questo rimedio a base di tè verde farà brillare la pelle del viso di nuova luce. Aprite una bustina di tè e prelevate le foglie al suo interno. Mescolatele poi con due cucchiai di curcuma.

Dopo aver amalgamato bene i due ingredienti, aggiungete dell’acqua di rose e continuate a lavorare il composto fino ad ottenere una pasta dalla consistenza densa. Stendete il trattamento sul viso e lasciatelo in posa per almeno 15 minuti; trascorso il tempo necessario, lavate con acqua tiepida.

Questa maschera è molto efficace nel ridurre macchie scure, equilibrare la pigmentazione della pelle e renderla splendente.

Provate queste ricette e avrete anche voi una pelle sana e curata, con il semplice ausilio di pochi ingredienti naturali. Si tratta di rimedi molto veloci, ma che assicurano la completa consapevolezza delle sostanze che spalmiamo sulla pelle del nostro viso.