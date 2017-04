Trattamenti rughe a zampa di gallina

88 visite

Le rughe a zampa di gallina sono quelle che partono dall‘angolo esterno dell’occhio e si allargano a raggio donando alla pelle del viso u aspetto “invecchiato” e “stropicciato”. Questa zona è particolarmente sensibile alla formazione delle rughe a causa della pelle più sottile e povera di collagene.

Ci sono però anche fattori esterni che accelerano il processo delle rughe a zampa di gallina, è stato anche dimostrato che ne soffrono di più le persone che sorridono sempre. Altre cause possono essere:

troppe ore davanti al pc o tv che tendono a far strizzare spesso gli occhi

che tendono a far strizzare spesso gli occhi difetto della vista

cambiamenti climatici

esposizione solare

Come rimediare alle antiestetiche rughe a zampa di gallina che si formano agli angoli degli occhi? Vediamo insieme i principali trattamenti che danno risultati efficaci per ridurre notevolmente l’inestetismo.

Laser CO2

Il laser è uno degli strumenti più diffusi e utilizzati in campo medico per il trattamento delle rughe e dei segni dell’età. Come agisce il laser sulle rughe a zampa di gallina? Agisce seguendo questi passaggi:

penetrazione del derma

produzione di micro-danni temici

stimolazione di riparazione dei tessuti cutanei

di riparazione dei formazione di collagene ed elastina

L’ultima tendenza dei laser, quelli CO2, ovvero combinati con il Prp (plasma), biorivitalizzazione, acido ialuronico e biopeeling danno risultati ancora più efficaci e visibili già dopo le prime sedute.

Come avviene la seduta

Dobbiamo precisare che il trattamento laser CO2 è abbastanza aggressivo e quindi non è adatto a tutti i tipi di pelle (soprattutto sconsigliato per quelle delicate e molto sensibili). Il paziente che si sottopone al laser verrà valutato prima da una visita con lo specialista. Una volta che il medico conferma la positività al trattamento, si passa alla seduta vera e propria.

Il medico applica una crema anestetica sul contorno occhi e successivamente passa il laser. La seduta dura circa 15-20 minuti e in seguito si può avere una leggera sensazione di bruciore e rossore per qualche giorno. Non bisogna preoccuparsi perchè scompare da solo.

Dopo il trattamento non bisogna esporsi al sole per almeno 15 giorni (ecco perchè si consiglia il laser nel periodo invernale.

Risultati e costi

Il trattamento laser CO2 per le rughe a zampa di gallina determina risultati ottimali in almeno 2/3 sedute. I risultati però sono visibili e durano per almeno 6 mesi, quindi il gioco vale la candela. Un ciclo prevede, di solito, 3-5 sedute che devono essere effettuate a distanza di 4 settimane più 2 sedute di mantenimento ogni 6 mesi.

I costi variano dai 300 ai 400 euro a seduta in base al Centro Specializzato, rivolgetevi sempre a personale esperto e qualificato e strutture accreditate.

Peeling

Il peeling è un trattamento speciale a base di sostanze acide che, applicate sulla pelle, vanno letteralmente a sbucciare e asportare lo strato superficiale della cute. E’ una sorta di esfoliazione come accade per lo scrub (leggi scrub viso) che va a stimolare il rinnovamento cellulare riducendo le rughe e migliorando lo splendore dell’incarnato.

Come per il laser, anche il peeling non è adatto a pelli sottili, sensibili e delicate perchè molto aggressivo. E’ necessaria una visita preventiva al trattamento per avere il via libera del medico.

Come avviene la seduta

Prima di “sbucciare” la pelle, il medico deterge il viso con uno sgrassante in modo da eliminare le cellule morte dalla zona del viso e regolare il pH della pelle. Questa fase è necessaria per poter permettere all’acido di agire senza trovare “ostacoli” e penetrare in profondità.