Trattamento con onde d’urto anti cellulite

Le onde d’urto sono un particolare tipo di trattamento utilizzato da molto tempo nel campo ortopedico. Recentemente, la loro efficacia è stata testata anche nell’ambito della medicina estetica, scoprendo che esse riducono notevolmente gli inestetismi della cellulite.

Si tratta di un’operazione mirata che bombarda le cellule adipose e consente alle onde di penetrare in profondità nell’epidermide, così da raggiungere anche i depositi di grasso più persistenti.

Cos’è la cellulite?

La cellulite è un disturbo presente nel’85% delle donne post-adolescenti. Si manifesta con grumi e dislivelli della pelle, simili a quelli della buccia di arancia, che si diffondono prevalentemente su gambe, glutei, stomaco e parte posteriore delle braccia. Quando le cellule adipose si accumulano, cominciano a premere sui tessuti connettivi, dando alla pelle un aspetto non levigato.





Alcuni dei fattori che contribuiscono alla sviluppo di questa condizione includono il poco esercizio fisico, squilibri ormonali e una dieta non bilanciata. La cellulite è più comune nelle donne che negli uomini, soprattutto con l’avanzare dell’età e con la perdita di elasticità dei tessuti.

Tuttavia, chiunque può avere a che fare con questo inestetismo, anche adolescenti e popolazione maschile. Questa condizione può creare notevoli disagi, in quanto è responsabile di un peggioramento dell’aspetto estetico dell’epidermide. Molte donne affette da cellulite sviluppano una scarsa fiducia in se stesse e si sentono a disagio nel farsi vedere in costume da bagno.

Onde d’urto anticellulite

L’impiego della terapia con le onde d’urto per eliminare gli inestetismi della cellulite è recente. Nonostante si tratti di una tecnica già ben nota, il suo raggio d’azione interessava solo l’eliminazione dei calcoli o la cura di problemi legati a muscoli, ossa, giunture e tendini.

Questo tipo di trattamento può essere effettuato su pazienti di ogni età e aiuta la pelle a ritrovare la sua naturale elasticità e compattezza, migliorando l’aspetto della figura e contribuendo alla perdita di peso. In media, ogni seduta può durare dai 15 ai 60 minuti circa, a seconda della vastità della zona interessata.

La frequenza delle stesse viene stabilita in base allo stadio in cui si trova la cellulite: quelli più avanzati potrebbero necessitare anche di 3-4 trattamenti alla settimana, ma generalmente l’inestetismo viene eliminato efficacemente dopo 4-8 sedute. Risolto il problema, è consigliabile poi una seduta di mantenimento da effettuare una volta al mese.

Studi scientifici effettuati in Svizzera, Germania e Stati Uniti hanno notato un miglioramento del 110% dell’elasticità della pelle nei soggetti femminili sottoposti alle onde d’urto. I principali benefici apportati da questo trattamento possono essere riassunti in:

Levigazione e ringiovanimento della pelle

Rottura dei depositi di grasso

Miglioramento dei tessuti connettivi

Dimagrimento in aree mirate

La terapia con le onde d’urto è totalmente indolore. Al contrario dei normali laser, che rilasciano calore, quella che mette in moto le nostre onde benefiche è un’energia di tipo freddo.

Inoltre, le stimolazioni sono distanziate nel tempo. Il macchinario con il quale si effettua il trattamento è in grado di svolgere due azioni fondamentali: una di rassodante, l’altra rimodellante; è il medico a decidere quale si adatta maggiormente alle esigenze di ogni paziente.

Le onde d’urto curano la cellulite?

Immediatamente dopo la fine del trattamento con le onde d’urto, è possibile notare la comparsa di un lieve rossore, che tenderà comunque a scomparire in breve tempo. Nelle ore successive, possono manifestarsi anche piccoli crampi notturni e un aumento della diuresi, ma solo dopo la prima seduta.

Agendo direttamente sul metabolismo, la terapia con le onde d’urto offre risultati che si incrementano fino a 6 mesi dopo la fine dell’intervento. Il prezzo di ogni seduta parte da un minimo di 150 euro e può aumentare in relazione all’entità del problema e alla grandezza dell’area da trattare.

Controindicazioni delle onde d’urto

I soggetti affetti da diabete, tumori, infezioni in corso o malattie del sistema linfatico non possono sottoporsi alla terapia con onde d’urto. È sconsigliato anche in presenza di pacemaker e alle donne in gravidanza. Affidatevi ad un buon professionista che saprà analizzare la vostra storia clinica e procedere nel modo più adeguato alle condizioni di ognuno.