10 trucchetti di bellezza che semplificano la beauty routine

101 visite

La beauty routine spesso può diventare difficile da mantenere e non a tutte le donne riesce naturale. Immersi nella vita frenetica e senza respiro del nostro secolo, concedere del tempo alla cura della nostra bellezza sembra inutile e quasi impossibile.

Esistono però dei trucchetti da utilizzare per risultare splendide impiegando solo pochi minuti al giorno.

Ecco dieci consigli di bellezza facili e veloci:

Evitare di sporcarsi i denti con il rossetto

Ritrovarsi i denti sporchi di rossetto è un fastidio che accompagna le donne da sempre; a nessuno piace sorridere e accorgersi di avere una linea rossa sulla dentatura.

Un buon modo per evitare questo problema è quello di pulire le labbra dall’interno: dopo aver applicato il rossetto, provate a mettervi un dito in bocca, esattamente come facevate quando vi succhiavate il pollice da bambini, e tiratelo fuori con decisione. In questo modo, il dito eliminerà l’eccesso di rossetto e i vostri denti rimarranno bianchi e puliti.

Creare il proprio eyeliner

L’eyeliner è un ottimo prodotto per dare agli occhi quel tocco di fascino e di risalto in grado di fare la differenza. Se notate che il vostro eyeliner tende a sbiadire durante la giornata, createne uno voi stesse.

Per farlo è molto semplice: prendete una candela e, facendo attenzione a non bruciarvi, passate sulla fiamma la punta di una normale matita nera per occhi. Attendete qualche secondo affinché non vi bruci gli occhi e applicatela normalmente come se fosse un eyeliner: il tratto sarà più intenso e tenderà a durare molto più a lungo.

Far durare il rossetto più a lungo

Il rossetto tende a sparire totalmente durante la giornata, soprattutto se ci capita di bere o mangiare fuori, rovinando il nostro make-up. Si può rimediare a questo problema con un fazzoletto e un po’ di cipria trasparente: dopo aver applicato sulle labbra il colore scelto, posateci gentilmente sopra un fazzoletto e spolverateci un po’ di cipria.

Questo trucchetto aiuta a fissare il rossetto per farlo durare molto di più.

Volumizzare le labbra

In commercio esistono numerosi prodotti in grado di rendere temporaneamente le labbra più piene e carnose. Spesso si tratta però di cosmetici molto cari.

Per creare da sé il proprio volumizzante labbra, basterà aggiungere una o due gocce di olio di peperoncino al vostro lucidalabbra preferito per ottenere gli stessi risultati di un prodotto cosmetico.

L’olio di peperoncino è facilmente reperibile nei negozi che vendono prodotti naturali e anche in qualche supermercato.

Ciglia lunghe e folte con la cipria

Non c’è bisogno di indossare ciglia finte per averle lunghe e belle. Si possono ottenere gli stessi risultati spolverando della cipria su un cotton fioc e passandolo sulle ciglia dopo aver applicato il mascara. Aspettate qualche secondo e passate nuovamente il mascara. Esso aderirà alla cipria regalandovi ciglia più lunghe e folte.