Sei trucchi sconosciuti per perdere peso

La perdita di peso e la difficoltà a dimagrire spesso non dipendono dalla volontà (che non manca quasi mai) ma la costanza a modificare e mantenere nel tempo un nuovo regime alimentare e di vita.

Ecco 6 trucchi che non conoscevi che ti permetteranno si affrontare al meglio la difficile sfida della perdita dei chili in eccesso.

Spesso ti trovi a dover pranzare o cenare fuori per motivi di lavoro o di piacere. In compagnia di amici e colleghi è facile farsi prendere la mano e ordinare l’impossibile dai menù.

Il trucco? Ordina la pietanza con la porzione più piccola. Una ricerca ha dimostrato che nei locali quando non c’è il nostro piatto preferito si tende a provare di tutto e di più a discapito della linea.

Quando affronti uan dieta devi concentrarti solo su pensieri e obiettivi positivi come “sono dimagrita 1 kg, ottimo, avanti così”. E’ sempre il raggiungimento del desiderio a darti la forza per continuare a fare “sacrifici”.

Prova a seguire i 5 principi danesi della felicità.

Mangia da solo

E’ scientificamente provato che mangiare in compagnia è un fattore negativo della dieta. Quando sei solo tendi a mangiare poco e questo per pigrizia soprattutto.

Mangiare insieme a famigliari e amici invece aumenta l’armonia e questa piacevole sensazione ti aumenta anche la fame. Il trucco e mangiare spesso da soli (anche se un po’ triste) soprattutto di sera.

Se proprio non puoi fare a meno di mangiare con altri, cerca di portare a tavola una sola pietanza, mangia lentamente e concentrati sulla conversazione.

Annusa banane

Non sei diventato pazzo o folle. E’ dimostrato scientificamente che quando hai fame devi annusare banane, mele o menta per avvertire un senso di sazietà come se avessi mangiato quell’alimento. Prova per credere!

Voglia di blu

Secondo la psicologia dei colori è emerso che il colore blu riduce l’appetito. Il trucco per mangiare meno? Decora la tua tavola di blu, tovaglioli, bicchieri, piatti…La fame non ti viene stimolata ma avrà, anzi, un effetto contrario.

Mangia di fronte allo specchio

Se mangi osservandoti allo specchio assumerai circa la metà del quantitativo di alimenti a disposizione sulla tavola imbandita. Anche se ti sembrerà abbastanza ridicolo ti consiglio di provare questo trucco, se ci tieni alla tua linea.