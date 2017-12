Il trucco leggero per le feste

1.380 visite

Le feste sono spesso sinonimo di eccessi, anche nell’abbigliamento e nel make up. La scelta più interessante si basa sull’osare nelle vigilie, siano esse di Natale che di capodanno, in quanto si tratta di occasioni notturne e scintillanti.

Il giorno di Natale e anche il primo giorno dell’anno si può invece preferire un trucco leggero, perché si tratta di giornate che solitamente vengono trascorse in famiglia e che chiedono un look ordinato e poco appariscente. Vediamo come comporre un perfetto trucco leggero per il giorno di Natale.

Iniziamo il tutto con la stesura di una buona base idratante, che ci protegge dal freddo delle giornate invernali e uniforma l’incarnato. La scelta migliore è di stendere una crema da giorno idratante, ma ottimi risultati si possono ottenere anche applicando qualche goccia di olio di rosa canina, un prodotto che nutre l’epidermide e la protegge, proponendosi come ottima base per il trucco.

A ciò può seguire la stesura di un fondotinta o anche di una BB o CC cream, prodotti che regalano un pizzico di colore e senza esagerare.

Trattandosi di mesi freddi, in cui la pelle non è abbronzata, è ideale scegliere una tonalità chiara per evitare l’effetto ‘cerone’ e illuminare il tutto con un tocco di blush nocciola o pesca da spennellare sugli zigomi.

Trucco occhi

Il trucco leggero si concentra quindi sugli occhi, che possono essere truccati con uno smokey eyes declinato ai toni del marrone. Cerchiamo di procuraci due ombretti, uno color nocciola chiaro e uno marrone talpa. Applichiamo quindi il nocciola sulla palpebra superiore e con il talpa lavoriamo la palpebra nella zona vicino all’occhio cercando di disegnare una C che si espande verso l’esterno.

Completiamo il tutto con i polpastrelli e con una generosa dose di mascara. Se vogliamo, possiamo rendere lo sguardo più luminoso applicando una linea di matita bianca nell’interno occhio, che allarga otticamente il risultato, e usare un po’ di ombretto bianco perla nell’incavo vicino al naso, per regalare un po’ di effetto luminoso al trucco nel suo complesso.

Labbra

Veniamo quindi alle labbra. Chi ama i rossetti mat può scegliere una versione neutra o color marrone, che si propone come un vero trend di stagione. Il rossetto mat sa regalare grandi soddisfazioni e ben si associa allo smokey eyes declinato in questi toni.

Chi invece ricerca un trucco leggero può disegnare il contorno della labbra con una matita nude e applicare un velo di gloss trasparente, oppure un buon burrocacao se si prevede di stare molto all’aria aperta, magari in versione leggermente colorata.